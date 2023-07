Savourer l’Outaouais, du Pontiac à la Petite Nation

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

À elle seule, l’Outaouais regroupe plus de 900 fermes et pas moins de 12 marchés fermiers. Garnie de divers plans d’eau et de grandes forêts, elle est la région parfaite où allier une sortie en nature et une visite chez un producteur agricole. Voici deux suggestions d’itinéraire gourmand.

À la découverte du Pontiac

Moins connu que les destinations convoitées comme Chelsea et Wakefield, le Pontiac est le secteur le plus à l’ouest de la région.

La journée s’amorce dans le cadre enchanteur de la ferme de l’herboristerie La fée des bois. Sur ses 70 acres de terrain, Mariane Desjardins-Roy n’utilise pas d’intrant chimique. La terre est donc nourrie de fumier, de compost et d’autres intrants naturels respectant les principes de l’agriculture régénératrice. Par exemple, les moutons travaillent le sol, alors que les poules se nourrissent des insectes nuisibles. Des visites guidées des jardins sont offertes, en plus d’ateliers faisant découvrir les plantes du jardin. Le premier a lieu le samedi 22 juillet. 

Nous cassons ensuite la croûte à la microbrasserie Brauwerk Hoffman, spécialisée dans les bières allemandes de types ale et lager. Afin de bien accompagner le tout, de délicieuses pizzas flammkuchen — une sorte de tarte flambée de tradition alsacienne — aux légumes, à la viande ou aux saucisses currywurst sont au menu.

En après-midi, nous allons tout droit à la plage publique du Pont blanc, dans le village historique de Mansfield-et-Pontefract, pour nous rafraîchir et nous dégourdir les jambes au passage. À noter que des équipements nautiques, comme des planches à pagaie, des canots et des kayaks, peuvent être loués sur place, au grand bonheur des plaisanciers.

Puis, l’apéro se prend plutôt bien à la cidrerie Coronation Hall. Située dans un bâtiment historique construit au début des années 1930, elle était jadis utilisée comme salle de réception pour les soirées dansantes. Le secteur, connu à l’époque comme le canton de Bristol, était le repaire des vacanciers montréalais. Balancé dans l’oubli pendant des décennies, cet endroit iconique de la région renaît de ses cendres en 2003 grâce aux vergers de Greg et Ronda Graham. 

Un saut en Petite Nation

Plus à l’est, et donc plus près de Montréal et des Laurentides, la Petite Nation est aussi un secteur agrotouristique à découvrir en Outaouais. La virée commence par une belle randonnée sur les sentiers de la Route des zingues, située dans la municipalité de Duhamel et faisant partie des Chemins d’eau. Cette route touristique longe les principaux cours d’eau de la région, comme les rivières des Outaouais et Gatineau, mais aussi des lacs comme le lac Simon et le lac Gagnon. À noter qu’il faut compter un peu plus d’une heure de route vers le nord à partir de Montebello pour se rendre au pied du mont Kajakokanak, le point de départ de la route.

Photo: Richère David Tourisme Outaouais

Sur le chemin du retour, juste à temps pour l’heure du lunch, nous nous posons à la coopérative Place du marché, à Ripon. Il faut savoir que Ripon est LA destination des artisans, des producteurs biologiques et des artistes bohèmes. Son marché est donc l’endroit idéal pour faire le plein de fruits et légumes du maraîcher Vert chez nous, ainsi que mettre la main sur quelques fromages de la fromagerie Montebello, un bon pain de La fille du boulanger et des boissons rafraîchissantes du verger Croque-Pomme. Installés confortablement au grand air, nous dégustons la région avec appétit.

Nous poursuivons notre route pour aller prendre une douceur chez ChocoMotive, l’économusée de la chocolaterie — le premier de la région —, installé dans l’ancienne gare de Montebello. Dans ce centre d’interprétation du métier de chocolatier, on explique le processus complet de la fabrication du chocolat, de la fève de cacao à la tablette. Dans la boutique, les confiseries sont toutes faites à partir de chocolat biologique et équitable.

Selon vos envies et votre emploi du temps, un séjour en Outaouais peut toujours combiner bon temps en nature et agréables rencontres agrotouristiques. Voilà un délicieux duo !

Bon à savoir • Le parc Omega, à Montebello, aura 13 nouvelles chambres en septembre, d’autres suites où dormir entouré de loups et d’ours. Les réservations se font dès maintenant !

• À l’hôtel Fairmont Le Château Montebello, le brunch du dimanche est un classique en Outaouais. Il est offert le premier dimanche de chaque mois. Et du mercredi au samedi, pendant la saison chaude, un BBQ de style familial est proposé sur la terrasse faisant face à la marina.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.