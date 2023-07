Carnet voyage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Psychédélique, le voyage !

C’était écrit dans le ciel, celui de Lucy, avec des diamants… Maintenant qu’elle est autorisée dans un cadre médical par les autorités compétentes de plusieurs pays, dont le Canada, la consommation de champignons à psilocybine, les fameux « champignons magiques », est de nouveau envisagée à des fins récréatives.

Dans Voyage aux confins de l’esprit, l’essayiste Michael Pollan rappelle que les Autochtones d’Amérique latine consomment des psychotropes depuis la nuit des temps. Il évoque les études sérieuses sur les bienfaits des psilocybes menées avant que le Harvard Project du psychologue Timothy Leary ne déraille et ne les discrédite, dans les années 1960. Il n’en demeure pas moins que dépression, anxiété chronique et traumatismes seraient autant d’états que la psilocybine pourrait traiter.

En Colombie-Britannique comme en Jamaïque, les retraites psychédéliques visent plutôt la « clarté de l’esprit ». La consommation récréative de champignons magiques étant toutefois illégale, leurs organisateurs profitent du flou juridique concernant la « truffe », la partie noueuse et souterraine de la plante. C’est ce qu’utilise Alalaho, dans des concentrations procurant les mêmes effets que le champignon, lors de ses « cérémonies » supervisées, aux Pays-Bas.

Cofondatrice d’Alalaho, Jennifer Tessler le dit d’emblée : « Ce n’est pas une drogue pour faire la fête ! » On va chez elle « par curiosité, dans une démarche de transformation personnelle, de guérison d’un blocage émotionnel ou de quête de sens ». Quête de sens par le biais d’un hallucinogène ? « C’est un mot inadéquat, car on ne voit pas Mickey Mouse, ce ne sont pas des hallucinations, mais bien des révélations de notre esprit, de notre monde intérieur », dit l’adepte de méditation et de bouddhisme tibétain.

Pour la jeune femme, les psychédéliques sont un outil de transformation à utiliser avec d’autres, comme le yoga ou la pratique d’une forme d’art. Chacun son truc… Perso, vive les endorphines que me procure le gym. Mais quelle époque formidable, tout de même !

À pédales et à moteur

Voici des ouvrages qui nous incitent à prendre la route, peu importe le véhicule qu’on privilégie pour bourlinguer. Ainsi, avec D’autres histoires à dormir dehors. 20 000 km à vélo, de l’Asie à l’Amérique du Sud (Vélo Québec), le diplômé de génie et de droit devenu cycliste émérite Jonathan B. Roy remet ça. Il a mouliné pour mieux comprendre le monde et il nous raconte ses épiphanies avec brio. Grâce aux trajets bien pensés de La France à moto. 50 itinéraires de rêve (collectif, Ulysse), qui traversent villages pittoresques et monts escarpés, ça gaze en Harley ! Rien que pour pouvoir humer encore les effluves de la garrigue corse, je crois bien que je braverais ma peur de l’engin… Quant au guide Road trips en Europe (Lonely Planet), il propose 50 itinéraires contemplatifs, gourmands, sportifs pour tous types d’automobilistes. Le plus ? Pour chaque parcours, trois autres du même genre sont suggérés.

Senteurs d’ailleurs

Parlant d’effluves, le parfumeur français Jérôme Épinette (le nez à l’origine des fragrances Zara Home) en a créé de bons pour la collection de bougies Travel From Home d’Assouline. Coordonnées aux titres les plus vendus de la collection « Travel Series » de l’éditeur, celles-ci nous transportent tour à tour sur le sable chaud d’une plage de Tulum, dans les venelles foisonnantes de bougainvillées de Mykonos, dans l’atmosphère feutrée d’un riad de Marrakech, dans une fête endiablée d’Ibiza, au coin d’un feu de cheminée après une journée de ski à Gstaad, et jusque sur la Lune, qui, comme chacun sait, sent bon le sable, le poivre, le bois de cachemire et quoi encore ! En prime, c’est une forme de « tourisme » 100 % durable…

Pas nouveaux, mais encore tout beaux… Au rayon des séjours tout compris, le groupe Ikos se démarque drôlement, car il concrétise un désir très actuel des voyageurs : sortir de l’enclos ! Ses offres en Grèce et en Andalousie comprennent donc une voiture Tesla à disposition pour une journée, des repas dans de petits restaurants locaux et des laissez-passer pour certains musées, le tout compris dans ses forfaits. Bien joué !

