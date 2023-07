Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Avec la fin de la pandémie, Tourisme Montréal mise sur le retour des voyageurs étrangers durant un été « extrêmement prometteur », selon son p.-d.g., Yves Lalumière. La métropole attend d’ailleurs près de 10 millions de visiteurs en 2023.

L’organisation a trois priorités pour la saison estivale. Elle souhaite d’abord maximiser le nombre de délégués aux congrès. Elle veut améliorer l’expérience des voyageurs sur les plans de la fluidité et de la mobilité, pour finalement poursuivre ses efforts dans une optique de tourisme responsable et durable.

« Il ne faut pas oublier qu’il y a un an à peine, le Canada était extrêmement conservateur » en matière de règles sanitaires », explique M. Lalumière en conférence de presse. Il précise que les investissements se font maintenant davantage sur les marchés étrangers. « On ne dit pas que les gens visitent Montréal, mais ils la vivent. Pour nous, c’est d’amener des dollars neufs sur l’économie québécoise », ajoute-t-il.

L’année dernière, moins de 60 % des délégués aux congrès étaient venus dans la métropole. « Cette année, on en a à peu près 70 %. Donc, on voit quand même qu’il y a une augmentation de ceux qui voyagent des États-Unis, du Canada ou de l’international », poursuit M. Lalumière.

Les cafouillages dans les aéroports survenus à l’été 2022 sont également chose du passé, estime le p.-d.g. « La mobilité, c’est important, que ce soit à l’aéroport, aux douanes, à l’hôtel, dans nos lieux, nos attraits. C’est primordial pour nous que les gens qui viennent à Montréal puissent vivre une expérience qui est extrêmement fluide », souligne-t-il, espérant que la situation le reste au cours des prochains mois.

Tourisme Montréal désire également encourager un tourisme durable, qui est à la fois « en harmonie entre le résident et le touriste ». Sur son site Web, l’organisation a mis sur pied un calculateur de l’empreinte carbone pour la durée du séjour. Elle propose ensuite aux visiteurs un moyen de la compenser au moyen d’un don à Carbone boréal, qui sera destiné à la plantation d’arbres.

L’organisation mise aussi sur sa Promesse pour un séjour durable, qui sera affichée dans les endroits achalandés de la métropole. « On demande aux gens de s’engager à laisser Montréal d’une façon encore plus belle que celle qu’ils l’ont trouvée », décrit Emili Bellefleur, gestionnaire en relations médias et en marché du voyage pour Tourisme Montréal.

Les touristes étrangers de retour

Alors que les visiteurs de la métropole l’an dernier venaient surtout voir des connaissances ou de la famille, ceux de cette année ressemblent davantage au portrait prépandémique. « Il y a une belle reprise au niveau international sur Montréal, observe M. Lalumière. On a retrouvé le marché américain, mais aussi le marché francophone. »

Il évalue que le taux de visiteurs internationaux équivaut à environ 90 % du nombre de touristes reçus en 2019, où 11 millions de personnes avaient passé du temps à Montréal. « Cette année, on prévoit entre 9,5 et 10 millions de gens, mais avec des revenus beaucoup plus grands que ce qu’on avait en 2019 », souligne-t-il.

De nouvelles attractions

La métropole a d’ailleurs plusieurs attractions inédites au programme. « La grosse nouveauté cet été, c’est le Grand Quai et la Tour du Port de Montréal » qui a ouvert en mai dernier, explique Mme Bellefleur. La nouvelle tour fait 65 mètres de haut et dépasse donc la grande roue, située au Vieux-Port. « Pour ceux qui n’ont pas peur des hauteurs, vous pourrez profiter de la vue panoramique, mais également de la cage de verre. Et non seulement c’est une tour d’observation, mais l’équipe qui l’a conçue voulait que ce soit aussi une expérience interactive », décrit-elle.

La nouvelle installation possède des stations avec des ballons et des écrans qui permettent de découvrir Montréal à travers son histoire, son architecture et ses festivals. Le tout en visionnant des vidéos interactives, et même composer une symphonie à partir de celle créée par l’Orchestre métropolitain de Montréal.

À l’extérieur du bâtiment, une grande terrasse en bois attend les visiteurs avec 24 000 plantes, dont certaines sont comestibles, explique Mme Bellefleur. « C’est une belle occasion d’aller revisiter le port de Montréal », soutient-elle.

Tourisme Montréal et MU, avec le soutien de la Ville de Montréal, ont inauguré l’année dernière son projet des Murelles, qui est une contraction des mots « murale » et « ruelle ». Dès le milieu du mois de juillet, trois nouvelles Murelles seront dévoilées. « On voulait vraiment donner des occasions aux Montréalais de se retrouver de façon spontanée au centre-ville. »

