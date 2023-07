Carnet voyage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les actualités du monde touristique, ici et ailleurs.

Les cartes eSIM au banc d’essai

Les forfaits à l’étranger de nos fournisseurs de téléphonie mobile sont rarement avantageux quand on part plus de quelques jours. Les eSIM — cartes SIM numériques — s’avèrent particulièrement pratiques quand on quitte le pays. Nul besoin d’aller dans une boutique : on télécharge l’application du fournisseur, on choisit le forfait qui correspond le mieux à nos besoins et on l’active en début de voyage. « Ces services ont beaucoup évolué au cours des trois dernières années et sont aujourd’hui faciles à installer et très économiques », observe Carl Frédéric de Celles, président d’IXmédia. Plusieurs forfaits sont valides pour des périodes de deux semaines ou de 30 jours. Au cours des deux dernières années, j’ai pour ma part testé les services de trois compagnies : Bouygues Telecom, en France, qui offre aussi des forfaits destinés aux touristes avec cartes SIM physiques qu’on peut facilement se procurer dans les boutiques Relay, ainsi qu’Ubigi et Airalo. Très populaire, cette dernière propose sans doute les meilleurs prix. Toutefois, si j’ai pu utiliser leurs services sans problème en Australie et aux États-Unis, je ne suis pas parvenue à activer les forfaits récemment achetés en Grèce et en France. Ubigi, que j’ai testée dans cinq pays, reste à ce jour ma favorite.À titre d’exemple, mon forfait pour la Grèce m’a coûté 9 $US pour 3 GO (valide 30 jours) et celui pour la France pour la même durée, 14 $US pour 10 Go. Il faut toutefois s’assurer de désactiver son numéro québécois pour ne pas payer de frais d’itinérance, à moins de faire commeCarl Frédéric de Celles et de garder son numéro actif pour recevoir des appels urgents — « même si ça coûte une fortune quand tu les prends », précise-t-il —, mais en prenant soin de désactiver les données à l’étranger.

Nouveaux partenaires pour Air Transat

Au cours des derniers mois, Air Transat a ajouté ASL Airlines et Norwegian à connectair, sa plateforme d’interligne virtuelle qui permet de combiner des vols de la compagnie née à Montréal à 11 partenaires aériens dans plus de 275 destinations.« Celle-ci [connectair] s’inscrit parfaitement dans nos ambitions de développement du réseau international, surtout avec l’augmentation de la demande que nous voyons ces jours-ci », souligne Bernard Côté, directeur, relations publiques et médias sociaux. Grâce aux plus récents ajouts, trois villes d’Algérie et quatre de Norvège pourront être réservées en une seule étape, avec correspondance à Paris Charles-de-Gaulle ou à Lyon pour l’Algérie et à Paris Charles-de-Gaulle, à Londres-Gatwick, à Rome ou à Barcelone pour la Norvège. On peut effectuer la recherche sur le site d’Air Transat (airtransat.com) ou par l’entremise de certains comparateurs de vols. L’entreprise précise que « la réservation inclut également un service d’assistance en cas de retard ou d’annulation de vol, assurant ainsi aux voyageuses et voyageurs d’arriver à destination dans les meilleurs délais ».

Photo: Mario Beauregard Archives La Presse canadienne

Circuits nature-culture à Laval

Présentés comme « un nouveau concept de balades animées », les Circuits nature-culture sont le résultat d’un atelier de cocréation entre les milieux touristique et culturel de la troisième ville du Québec. Entre le 15 juillet et le 23 septembre, ces forfaits permettront aux familles de combiner une activité de plein air et une activité culturelle la même journée un samedi sur deux. Le 15 juillet, la journée débutera par exemple par l’exposition temporaire Le poids de nos mythes, qui sera suivie d’un atelier créatif à la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval, et se poursuivra avec la visite guidée de la Ferme Vaillancourt. Une navette assurera le transport d’un site à l’autre. Prix pour les 5 ans et plus : 26,50 $. Pour les 4 ans et moins : 5 $.

Photo: Tourisme Laval

Pas nouveau, mais encore tout beau Ce n’est pas parce que sa taille fait deux fois celle de l’île de Montréal que le lac Saint-Jean compte des enfilades de plages où n’importe qui peut planter son parasol. La plupart des étendues de sable étant privées, mieux vaut repérer à l’avance les endroits où faire trempette lors d’un séjour dans la région. En plus de l’incontournable plage du parc national de la Pointe-Taillon, celles de Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini et du Rigolet à Métabetchouan—Lac-à-la-Croix restent des valeurs sûres.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.