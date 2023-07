Où dormir près des festivals?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

S’il est vrai qu’il faut s’y prendre tôt, des mois à l’avance même, pour mettre la main sur une chambre d’hôtel, un chalet, un prêt-à-camper ou encore un terrain pour y installer sa tente durant l’été au Québec, c’est encore plus vrai quand on cherche où poser sa valise près d’un des nombreux festivals et événements publics qui animent la province ! Il est donc plus que temps de faire ses réservations en prévision de la fin de la saison estivale et de l’automne. Quelques pistes et autres arrêts à mettre à l’horaire au passage.

Les hébergements à proximité des festivals et des événements publics extérieurs un peu partout à travers la province affichent complet pour les mois de juillet et d’août ? Il peut être avisé de se tourner vers des sites de location de maisons ou d’appartements, si on cherche encore où crécher ! Toutefois, d’autres festivités, certaines peut-être moins connues que d’autres, se préparent en septembre et en octobre dans les différentes régions de la province, et il est encore possible de prévoir son séjour, que l’on soit du type nature ou plus douillet.

Outaouais

La 36e édition du Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) se tiendra du 31 août au 4 septembre. Au programme : l’habituelle envolée de montgolfières dans l’espace aérien du parc de la Baie de Gatineau, une foule d’activités pour la famille (parc de manèges Beauce Carnaval, feux d’artifice, illuminations nocturnes, spectacles jeunesse, etc.), et des performances musicales de Richard Séguin, Claude Dubois, Roxane Bruneau et Clay and Friends, notamment.

Pour maximiser son expérience, le FMG propose de séjourner au coeur du festival, au Domaine des caravaniers, sur ses espaces de camping. Une chambre est préférée à la tente et la caravane ? À moins d’une quinzaine de minutes en voiture, le Château Cartier Hôtel Resort offre confort, spa et restaurants, de quoi se ressourcer avant de se lancer dans l’effervescence du FMG. Mais si, à lui seul, l’événement attire les vacanciers, la ville de Gatineau mérite également qu’on l’explore, que ce soit à travers son parc de la Gatineau, qui s’étend sur 361 km2, ses multiples galeries, centres culturels et musées, ou ses diverses activités familiales, comme la seule tyrolienne interprovinciale au monde, qui relie Ottawa à Gatineau.

Cantons-de-l’Est

Du côté de Magog, la fête des Vendanges revient pour sa 30e édition les 2, 3 et 4 et les 9 et 10 septembre. Plus de 90 exposants seront mis à l’honneur à la pointe Merry, près du lac Memphrémagog. Le vignoble Chemin de la Rivière, la microbrasserie La Memphré, la distillerie Cherry River, la charcuterie Scotstown, la ferme Renaissance ainsi que d’autres artisans y feront déguster leurs créations, accompagnés d’une programmation musicale qui promet (Patrice Michaud, Jean-Marc Couture, Guylaine Tanguay et bien d’autres).

À quelques minutes du site, l’établissement Au Virage B&B, construit en 1937, propose des chambres chaleureuses, le petit-déjeuner et un service de massothérapie. Pour un concept rétro moderne, on se tourne vers les chambres uniques de l’hôtel Versō, au décor mid-century modern, qui rendent hommage aux chanteurs de la Révolution tranquille. Les amoureux de nature dénicheront quant à eux quelques campings encore disponibles, aux alentours du parc national du Mont-Orford, disposant d’espaces pour tentes et véhicules récréatifs, mais aussi de chalets. En parallèle à l’événement, on poursuit les découvertes vinicoles, près du lac Magog, au vignoble Le Cep d’argent, initiateur de la fête des Vendanges et membre de la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. Puis, après quelques jours de dégustations, pourquoi ne pas s’organiser une journée d’exploration en nature ? Les sentiers sur pilotis, un des plus longs réseaux au Québec, et sur gravier du marais de la Rivière aux Cerises sont accessibles à tous et gratuits.

Chaudière-Appalaches

L’événement musical Les Violons d’automne, célébrant chaque année le vaste répertoire de l’instrument, se déroulera, pour sa 23e édition, du 13 au 15 octobre à Saint-Jean-Port-Joli. Jazz, traditionnel, tzigane, classique, électro-swing… Autant de styles présentés par une diversité d’artistes violonistes d’ici et d’ailleurs à La Vigie, Maison de la culture populaire.

En attendant le dévoilement de la programmation, on planifie quelques jours à La Belle Époque, un gîte touristique au style victorien et au décor patrimonial, ou un peu plus loin dans le village historique de Saint-Roch-des-Aulnaies, au Canadien B&B, une maison de 1793 faite de pierres ancestrales, dont la salle à manger offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Dans les rues avoisinantes des festivités, on visite Le Vivoir et l’Atelier M, situés au coeur de Saint-Jean-Port-Joli, pour découvrir des pièces uniques d’artistes locaux, on fait un arrêt à la microbrasserie Ras L’Bock pour goûter à ses bières en fût maison qui varient selon la saison, puis on se ravitaille de produits du terroir et de confiseries au Moule à sucre.

