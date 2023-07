Voyage dans le Bronx, aux sources du hip-hop

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Berceau du hip-hop, le Bronx se prépare à fêter les 50 ans d’un mouvement né au pied de ses HLM en briques rouges. L’occasion pour un quartier new-yorkais en pleine mutation de faire aussi oublier sa mauvaise réputation.

Pour une fois, le Yankee Stadium ne vibrera pas au rythme des exploits d’Aaron Judge, joueur vedette des Bombardiers du Bronx, mais au son des plus grandes légendes du rap. Invités à célébrer les 50 ans du hip-hop, Run-DMC, Snoop Dogg, Ice Cube et d’autres sont attendus dans l’antre des Yankees de New York pour un grand concert, le 11 août prochain. La date ne doit rien au hasard. C’est un 11 août, en effet, qu’est né — officiellement — le hip-hop, lors d’un block party improvisé dans la chaleur moite de l’été 1973 par un platiniste d’origine jamaïcaine, Clive Campbell, plus connu sous le nom de Kool Herc.

Cinq décennies plus tard, dans le quartier populaire de Morris Heights à l’ouest du Bronx, le HLM d’où tout est parti n’a quasiment pas changé. Au 1520, avenue Sedgwick, qui donne sur l’Interstate 87, une plaque a simplement été ajoutée en 2016 par l’ancien maire de New York Bill de Blasio pour apposer le nom d’« Hip Hop Boulevard » à la mythique adresse. La même année, le terrain voisin du Cedar Playground, où Kool Herc a déménagé sa fête légendaire de 1973 pour accueillir toujours plus de monde, a été entièrement rénové.

Un blason à redorer

Mais il reste encore bien des travaux à accomplir pour permettre au Bronx de jouir de son héritage. Annoncé de longue date, le projet de musée consacré à la culture hip-hop — le premier du genre en Amérique du Nord — a accumulé de nombreux retards à l’allumage. C’est en 2024 que le Musée universel du hip-hop (Universal Hip Hop Museum) devrait finalement ouvrir au public, dans le sud du Bronx. L’enjeu est de taille et dépasse le cadre d’une culture urbaine qui n’a cessé de gagner en popularité en 50 ans d’existence.

Avec son musée consacré aux cinq disciplines du hip-hop (rap, breakdance, platinisme, graffiti et percussion vocale), le mal-aimé des cinq arrondissements new-yorkais espère redorer son blason. Longtemps rongé par la criminalité et la pauvreté, le Bronx a grandement pâti de sa mauvaise réputation. « Quand j’ai lancé Hush Tours en 2002, on partait de la 59e Rue à Manhattan parce que les gens avaient peur de se rendre dans le Bronx par leurs propres moyens », confie Debra Harris, qui organise, avec sa compagnie, des visites guidées sur les lieux de naissance du hip-hop.

« J’ai toujours voulu favoriser une meilleure compréhension de cette culture et développer le tourisme au-delà de Times Square », poursuit la native du Bronx. Dans sa mission, Debra Harris s’est entourée de pionniers du rap, tels que Kurtis Blow et Grandmaster Caz, pour encadrer ses visites. De son côté, Terrence Thomas s’est associé à ses amis du quartier Mott Haven, Alfredo Anguiera et Junior Martinez, pour créer Beatstro, un bistro speakeasy rendant hommage au hip-hop, des cuisines jusqu’aux murs ornés de graffitis et de clichés du photographe Joe Conzo, grand témoin de l’effervescence culturelle du Bronx du début des années 1980.

Un esprit à préserver

Unique en son genre, le bien nommé Beatstro a reçu les honneurs du Guide Michelin qui lui a attribué un Bib gourmand pour son rapport qualité-prix. Toute une récompense pour un restaurant qui a ouvert en 2018, dans un quartier qui n’a pas toujours fait parler de lui pour ses bonnes tables. « Il n’y a pas grand monde qui s’aventurait dans ces rues il y a encore cinq ans », se remémore Terrence Thomas. « Mais le quartier a rapidement changé. Certains de nos clients ont même parfois du mal à croire qu’ils sont dans le Bronx. »

La flambée immobilière qui a gagné Brooklyn et Harlem a poussé les investisseurs à se pencher sur le berceau du hip-hop. De Mott Haven jusqu’à Hunts Point, le sud du Bronx a entamé sa mue, tout en croisant les doigts pour échapper aux affres de la gentrification. Récemment, une loterie a été organisée pour offrir des billets d’accès modéré aux condos à loyer du futur complexe devant accueillir le Musée universel du hip-hop sur les rives de la rivière Harlem. Miser sur son héritage tout en préservant l’esprit cosmopolite sans lequel rien de tout cela ne serait arrivé, voici le prochain défi qui attend le Bronx.

Où dormir dans le Bronx ? Conçu par George Keister, le même architecte qui a dessiné le théâtre Apollo à Harlem, l’hôtel Opera House est l’une des curiosités de Mott Haven, qui abrite quelques trésors d’une grande richesse architecturale. Reconverti en hôtel depuis 2013, l’ancien opéra de style renaissance où se sont produits Harry Houdini et les Marx Brothers est idéalement situé à proximité du Yankee Stadium et de nombreux transports en commun, pour découvrir les nombreux attraits du Bronx, du merveilleux Jardin botanique de New York jusqu’au quartier de Belmont, considéré par beaucoup comme « la seule vraie Petite Italie » de la Grosse Pomme.

