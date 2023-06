Carnet voyage

Actualités, nouvelles offres touristiques, incontournables, tendances, coups de coeur… Deux de nos collaboratrices expertes en tourisme se relaient à la plume dans cette rubrique hebdomadaire pour vous informer de ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde du voyage.

De pied en… cape

Ici comme ailleurs, la diversité des commerces qu’on trouve dans un quartier en fait l’intérêt — pour les résidents comme pour les touristes. Madrid, qui n’est pas née d’hier, en sait quelque chose. De passage récemment dans la capitale espagnole, j’ai arpenté Malasaña, l’ex-QG de la Movida (salut, Almodóvar !), et me suis retrouvée à l’Antigua Casa Crespo, qui fabrique des espadrilles depuis 160 ans cette année, m’informe la proprio. Au vu de l’aménagement intérieur, on la croit sur parole, et c’est bien ce qui fait tout le charme de l’endroit !

Haut lieu du monde du théâtre dès la seconde moitié du XVIe siècle, le Barrio de las Letras abrite un autre de ces commerces séculaires que recèle la ville : Capas Seseña. Dans la vitrine, une photo de Pablo Picasso attire l’attention. Entrons.

Non, ladite photo n’est pas un clin d’oeil au cinquantenaire de la mort du peintre, que l’Espagne commémore en grand. Elle rappelle plutôt qu’ici, on a confectionné les capes qu’il portait — du même style que celles qu’a portées, bien avant lui, Miguel de Cervantes, un résident du secteur.

Sur les portants de la boutique s’alignent des capes d’hiver en belle laine, des capes d’été, pour hommes, pour femmes, longues, courtes (pèlerines), avec broderies ton sur ton ou en velours, dites « de salon ».

« Pour Picasso, porter une cape, c’était un fashion statement, dit Carmen Fábrega, tailleuse. Il est d’ailleurs enterré dans l’une des nôtres. » Et les Madrilènes, ils en portent ? « Ah, ça, je l’ignore, mais ils nous en achètent ! » lance-t-elle. Si vos pas devaient vous mener à Madrid, entrez donc chez Seseña pour voir du beau avant d’aller siffler, non loin, un petit vermouth chez Alberto, une autre adresse 100 % trad !

Empruntons un parc national !

Le saviez-vous ? Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) ont lancé un projet pilote par lequel notre abonnement à la Grande Bibliothèque nous permet d’emprunter l’un des 35 laissez-passer pour certains parcs nationaux. Ceux-ci donnent accès aux parcs des Îles-de-Boucherville, du Mont-Saint-Bruno, d’Oka, de la Yamaska, du Mont-Orford, du Mont-Tremblant ou de Plaisance à deux adultes, pour une journée. « La nature, c’est la culture ! Les parcs nationaux font partie de notre patrimoine, au même titre que les richesses documentaires que BAnQ offre au public », affirme sa présidente-directrice générale, Marie Grégoire. La brillante idée ! Puisse-t-elle se concrétiser à plus grande échelle encore…

Photo: SÉPAQ

Voyages à la carte

Francisca Mattéoli écrit de très beaux ouvrages. Je vous ai d’ailleurs présenté ses voyages extraordinaires il y a deux étés. Voici maintenant Map Stories. Histoires de cartes, qu’EPA vient de rééditer en version bonifiée. À l’époque de Google Maps, dont on ne peut nier l’utilité platement prosaïque, les cartes du monde font rêver, et plus encore lorsqu’elles sont délicieusement désuètes comme celles, routières, marines, ferroviaires, scolaires ou coloniales, qui accompagnent les récits de l’écrivaine. De cités perdues en mondes de glace via des routes devenues légendaires, elles nous situent dans un espace-temps de pionniers et nous emmènent là où tout était neuf. « Les cartes permettent tout et on y entre comme dans un roman, écrit Mme Mattéoli. Les explorateurs n’avaient qu’une boussole, les choses ont bien changé depuis, mais elles restent ce que je connais de mieux pour vivre une grande aventure. »

Pas nouveau, mais encore tout beau Les Augustines, qui notaient tout, ont constitué pendant plus de 300 ans un portrait édifiant de l’évolution de la société québécoise et de la création du premier réseau hospitalier. En mai dernier, les archives de leurs 12 monastères-hôpitaux rejoignaient donc la pierre de Rosette au Registre international de la Mémoire du monde de l’UNESCO. Chapeau ! Aussi, je ne saurais trop vous recommander de séjourner au moins une fois dans leur monastère de Québec, voué à notre mieux-être depuis… 1639.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.