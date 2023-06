Arrêter le temps à l’île Manitoulin

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Disons-le d’emblée : mieux vaut ne pas surcharger son horaire quand on choisit de se poser sur la plus grande île entourée d’eau douce au monde, sise au coeur des Grands Lacs, dans le nord de l’Ontario. Pour bien profiter d’un séjour à l’île Manitoulin, embrasser le fameux « island time » propre aux destinations où le temps est bien relatif reste la meilleure des stratégies.

La pluie tombait doucement mais sûrement quand nous sommes arrivés à l’orée du sentier Cup and Saucer, réputé pour ses points de vue exceptionnels. Pas de quoi, toutefois, nous empêcher d’user nos bottes. Notre guide, lui, a présumé du contraire : il ne s’est pas présenté au rendez-vous. Qu’à cela ne tienne, nous prenons d’assaut le sentier le sourire aux lèvres, enivrés par l’odeur du pétrichor.

Une fois loin des voitures vrombissantes, le tambourinement de la pluie accompagne nos pas jusqu’à la plateforme rocheuse, promesse de points d’exclamation et de clichés instagrammables. À l’horizon, toutefois, ni enfilades de lacs ni falaises vertigineuses tels que décrits par des randonneurs enthousiastes sur TripAdvisor : seule une brume épaisse laisse place à l’imagination. Une vague impression d’avoir la tête — et tout le corps — dans les nuages, aussi.

La pluie qui s’intensifie coupe court à mes élucubrations. Il ne sert à rien d’essuyer mes lunettes pour la centième fois ou de croire à l’efficacité de mon imperméable : mes hublots ruissellent et je suis trempée jusqu’aux os.

La suite du voyage sera à l’image de cette première journée : surprenante et imprévisible, avec tout ce que cela comporte de bons et de mauvais côtés. Ici, virtualité et réalité sont bel et bien deux mondes distincts. Ce n’est pas parce que Google affirme qu’un restaurant ou une galerie d’art sont ouverts que ce sera le cas. Par contre, on peut se présenter sans réserver à la Fondation culturelle ojibwée (Ojibwe Cultural Foundation) pour apprendre à fabriquer des bracelets en cuir avec l’artiste Darlene Bebonang, d’une patience et d’une gentillesse exemplaires même avec les empotés dans mon genre, se régaler de plats santé à emporter grâce à Prepped Manitoulin, à Little Current, et rencontrer une restauratrice de 21 ans, fière descendante d’une famille qui travaille dans l’industrie de la pêche depuis six générations à Gore Bay, avec vue sur le port. Avery Sheppard s’apprête d’ailleurs à célébrer le troisième anniversaire de Purvis Fish Chips.

Manitoulin 101

Pour comprendre l’essence de l’île Manitoulin, il faut plonger dans l’histoire de ses premiers habitants. Territoire ancestral de six nations anichinabées — M’Chigeeng, Sheguiandah, Sheshegwaning, Aundeck Omni Kaning, Wiikwemkoong et Zhiibaahaasing —, l’île est indissociable de ce mélange de cultures que le néophyte peut avoir du mal à distinguer. C’est là qu’entre en scène Tourisme Wiikwemkoong. Prendre part à l’une de ses excursions permet d’avoir quelques repères fort bienvenus pour la suite.

Depuis la Commission de vérité et réconciliation, Luke Wassegijig, directeur de l’office du tourisme, constate un intérêt croissant pour la visite historique. Autant des groupes d’étudiants que des employés du gouvernement ou d’entreprises privées y prennent part pour mieux comprendre les enjeux autochtones. « Pendant cette visite, nous expliquons les traités, mais aussi la proclamation royale. Nous parlons notamment des pensionnats pour Autochtones et des clans. »

Des visites touristiques ont lieu tous les jours entre mai et octobre, dont l’une en bateau. La plus récente propose une randonnée guidée sur le sentier Bebamikawe, le long de l’escarpement du Niagara. La cueillette d’ingrédients forestiers repérés chemin faisant sert ensuite à la préparation du repas traditionnel sur le feu — s’il est permis de la pratiquer au moment de votre passage — qui clôt l’aventure. Il est aussi possible de parcourir le sentier de 14 km, où trois belvédères panoramiques surplombent le chenal du Nord et la baie Géorgienne, sans guide. Une application mobile peut être téléchargée et des panneaux d’interprétation relatent l’histoire des Anichinabés.

L’artisanat pour tisser des liens

Inaugurée en 1974, la Fondation culturelle ojibwée veille pour sa part à préserver la culture et les langues autochtones. Les citoyens comme les touristes peuvent s’y arrêter le temps d’une visite au musée ou d’un atelier avec Darlene Bebonang. S’initier à l’artisanat est aussi une bonne manière d’entrer en contact avec la culture. Pas de prix fixe ici, mais l’organisme à but non lucratif accepte les dons. « Nous proposons différents ateliers, explique l’artiste devant une table remplie d’aiguilles de porc-épic. Nous enseignons et apprenons ensemble. »

Fils de la fondatrice de la Fondation, l’artiste Steven Fox-Radulovich est aussi très impliqué dans la communauté. Il raconte que c’est au début des années 1970, quand des professeurs ont voulu intégrer un programme d’études autochtones au cursus, qu’ils ont constaté l’inexistence d’un tel programme. « La langue commençait à s’éteindre, explique M. Fox-Radulovich. […] Quand les aînés disparaissaient, les connaissances partaient avec eux. La culture anichinabée, comme d’autres cultures autochtones, est de tradition orale. » Des enregistrements audio et vidéo notamment réalisés dans les pow-wow ont permis de préserver leurs enseignements.

Alors que Darlene tente de réparer mes multiples erreurs de conceptrice de bracelets du dimanche, les explications de Steven à propos de la construction du bâtiment aux pièces arrondies, où est aujourd’hui conservée la mémoire des anciens, me reviennent en tête. « C’est basé sur les quatre points cardinaux. L’entrée est toujours à l’est, puisque le lever du soleil est à l’est, et le coucher du soleil est à l’ouest. […] Les rencontres ont lieu dans un cercle parce que c’est égalitaire, tout le monde a la même voix dans un cercle. C’est aussi pour l’unité. Aussi, quand on s’assoit dans un cercle, traditionnellement, une seule personne parle à la fois. Vous devez poursuivre la discussion à partir de ce que la personne précédente a dit. »

Dans le cercle de la pièce principale se trouve un colibri taillé dans la pierre. « Les mythes et légendes le considèrent comme important, car il apporte la pluie, explique Steven, ce qui permet la croissance. » J’en conclus que c’est lui qui a eu le dernier mot le jour de mon arrivée sur l’île.

Virée à Sudbury Ce qui frappe surtout à Sudbury, au nord du lac Huron, c’est l’esprit d’entraide et la fierté des habitants de faire partie d’une communauté tissée serrée. « N’eût été la communauté, mon bar ne serait pas passé à travers la pandémie », confie Kyle Marcus, propriétaire du Alibi Room et directeur de l’Association de la zone d’amélioration des affaires du centre-ville de Sudbury (Downtown Sudbury BIA Association), qui regroupe les commerçants du centre-ville. La vitalité de la scène francophone a aussi de quoi étonner. À la fin de l’été, le French Fest, organisé par La Slague, est l’occasion d’assister à des concerts en français. À la Place des Arts du Grand Sudbury, des spectacles sont aussi présentés dans la langue de Robert Charlebois. Depuis 2013, la superbe école d’architecture McEwen de l’Université Laurentienne accueille par ailleurs les étudiants dans les deux langues. Les professeurs comme les étudiants sont d’origine francophone, anglophone, métisse et anichinabée. Plus de 6 % de la population du Grand Sudbury est membre des Premières Nations. L’italien, le finnois, l’allemand, l’ukrainien et le polonais font également partie des langues les plus parlées. Chaque été, muralistes, musiciens et artistes visuels transforment le centre-ville en galerie d’art urbain dans le cadre du festival Up Here. Déployée sur 7500 mètres2, la murale peinte en 2019 par l’artiste californien RISK sur un hôpital désaffecté attire inévitablement le regard. Peu importe le moment de l’année, l’application mobile Up Here permet de trouver des informations sur les oeuvres repérées. À goûter absolument : les créations uniques de la chocolaterie autochtone Raven Rising, qu’on peut se procurer en ligne et à la boutique du 66, Cedar Street.

Infos pratiques En ojibwé, l’île Manitoulin signifie « île de l’Esprit ». On y accède par traversier depuis la péninsule Bruce entre mai et octobre, ou par la route depuis Sudbury en tout temps. Dans les deux cas, il faut compter environ deux heures avant de la voir se profiler à l’horizon.

Outre le sentier Cup and Saucer, la chute Bridal Veil fait partie des points d’intérêt. Côté hébergement, le Manitoulin Hotel and Conference Centre permet d’explorer le centre-ville de Little Current à pied.

Pour observer les aurores boréales, la baie de Honora est recommandée.

Prendre le traversier en fin de journée permet d’admirer tranquillement le coucher du soleil. À moins que la pluie soit de la partie…

