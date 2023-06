Carnet voyage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’envol de l’oiseau mécanique au Massif

Un nouveau parcours nocturne qui n’est pas signé Moment Factory ? Voilà déjà de quoi piquer la curiosité. Cet été, Le vol de l’oiseau mécanique promet aux visiteurs du Massif de Charlevoix de vivre la montagne sous un autre jour… la nuit. On murmure en coulisses que « le premier carrousel nocturne à flanc de montagne », réalisé par le studio Occhio, fera partie des grands succès de l’été. L’un de nos collègues abordera ce sujet d’ailleurs bientôt dans ces pages. Quand on découvre l’équipe de création, les attentes ne peuvent qu’être grandes. Aux côtés de l’auteur et metteur en scène Olivier Kemeid, trois grosses pointures qui ont en commun le Cirque du Soleil à leur CV : les directeurs de création et concepteurs lumière Martin Labreque et Yves Aucoin, et le producteur exécutif Stéphane Mongeau. Prix des billets pour les 18 ans et plus : 39,50 $.

Ballet près de l’océan au Nouveau-Brunswick

Savourer un repas concocté par des chefs néo-brunswickois en assistant à un ballet côté mer sur une scène aménagée sur la rive, voilà de quoi actionner la machine à rêves. C’est à Grande Digue, à une vingtaine de minutes de Shediac, au Nouveau-Brunswick, qu’est présentée la chorégraphie Ballet by the Ocean signée Igor Dobrovolskiy, cofondateur et directeur artistique du Ballet-théâtre atlantique du Canada, tous les mercredis et samedis, du 5 au 29 juillet à 17 h. Inspiré par l’environnement dans lequel les danseurs évoluent, le spectacle se marie aux saveurs locales récoltées et apprêtées par l’Atelier Tony et le chef Gene Cormier. Une belle idée lancée pendant la pandémie qu’on espère voir se propager ! Prix des billets : 225 $ par personne.

Fraser Island devient K’gari

Le gouvernement du Queensland, en Australie, vient d’annoncer que l’île Fraser a repris son nom traditionnel « K’gari », reconnaissant ainsi l’histoire qui lie la nation de Butchulla à ce coin de paradis très prisé des voyageurs. Plus grande île de sable au monde, K’gari portait depuis l’époque coloniale le nom du capitaine James Fraser, dont le navire s’est échoué sur l’île en 1836. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1992, la destination témoigne de plus de 5000 ans de présence aborigène, — « peut-être même jusqu’à 50 000 ans », précise le site du gouvernement du Queensland. « Sa combinaison de dunes encore en mouvement, de forêts tropicales humides et de lacs en fait un site exceptionnel », souligne l’UNESCO.

Des CityPASS dans 16 villes nord-américaines

Après avoir flâné au hasard de mes pas un jour ou deux dans une ville, je résiste difficilement à l’appel des musées et autres attractions. Si vous êtes atteints du même syndrome, vous connaissez sans doute déjà les CityPASS, qui permettent d’économiser temps et argent dans plusieurs cités nord-américaines. Le concept est simple : plus on visite d’endroits, plus on en a pour nos (plus que jamais) précieux deniers. Créée il y a un quart de siècle, l’entreprise familiale a peu à peu élargi son offre. San Antonio, au Texas, vient par exemple de s’ajouter à la liste de villes proposées. En plus des billets de cinq et dix attractions, des options pour trois visites sont offertes dans certaines métropoles, dont New York, qui inclut le nouvel observatoire du complexe Hudson Yards, appelé Edge, à son offre.

Pas nouveau, mais encore tout beau À une époque où la surfréquentation est un défi, je suis toujours déchirée entre l’envie de clamer mon amour pour un site déjà très populaire et celle de me taire pour ne pas contribuer à empirer la situation. Mais comment ne pas souligner les 1000 ans du Mont-Saint-Michel, dont l’histoire fascinante en fait l’endroit le plus visité de la France après Paris ? Jusqu’en novembre, plusieurs propositions culturelles sont au programme du site, où déambulent chaque année plus de trois millions de curieux. Une exposition raconte comment, au XIe siècle, la structure érigée entre ciel et mer à la suite de l’apparition en rêve de l’archange Michel à un évêque en 966 est devenue trop étroite pour les hordes de pèlerins, ce qui a mené à la création de l’abbaye. Pour se rendre sur le site, il est nécessaire de prendre une navette depuis le stationnement ou la gare de Pontorson. L’accès au village médiéval est gratuit et possible sans réservation à toute heure du jour — et même de la nuit ! —, mais l’abbaye peut être visitée entre 9 h et 19 h jusqu’au 31 août (les heures sont ensuite réduites). On achète son billet et on réserve son créneau par Internet. Ma recommandation : prendre part à une visite guidée pour mieux comprendre le rôle du monument au fil des siècles.

