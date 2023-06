L’été sera (encore) camping

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’an dernier, 1,8 million de Québécois ont fréquenté l’un des 1129 terrains de camping privés que compte la province, selon Camping Québec. Un chiffre en hausse de 16 % depuis 2016. Si les conséquences de la Covid-19 — confinement et fermeture des frontières en tête — y sont pour beaucoup dans ce regain d’amour, force est de constater que les nouveaux adeptes n’ont pas remisé leur matériel une fois la pandémie passée. L’essayer, ce serait donc l’adopter ? Oui, répondent des experts, pour peu que l’on s’y soit bien préparé.

« Je suis en camping et en déplacement en ce moment et je n’ai pas de wifi fiable… Juste des lucioles qui clignotent dans la forêt. Et deux petits yeux qui me regardent. Je vous téléphone dans l’après-midi. » Cette réponse, reçue par courriel, c’est celle de Marie-France Bornais à notre demande d’entrevue. Quelques heures plus tard, cette grande spécialiste du camping en tout genre, autrice de plusieurs livres sur le sujet, raconte à quel point le camping demeure, selon elle, la plus belle manière de se ressourcer.

« C’est une façon de reconnecter avec la nature, beaucoup plus que n’importe quelle autre façon de voyager, nous dit-elle. On est vraiment en direct avec ce qui se passe dans notre environnement. Ce sont les oiseaux qui te réveillent le matin, tu prends ton café, tu regardes le lac, les arbres, la vie. Ça permet de faire descendre le stress du quotidien. »

De 0 à 99 ans

Voilà donc une bonne raison de partir en camping… Mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde ! Ça tombe bien parce qu’il y a autant d’expériences possibles en camping que de profils de voyageurs. Entre le couple de snowbirds à la retraite qui s’installe chaque année durant les six mois que dure la belle saison dans le même camping et dans un véhicule récréatif tout confort et l’aventurier qui part seul, la tente dans le sac à dos, explorer les parcs qui offrent des emplacements dans les endroits les plus sauvages et difficilement atteignables, il y a tout un éventail de possibilités.

« Le camping, c’est de 0 à 99 ans, affirme le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier. Il y a différents types de campings pour les différents types de campeurs. On peut passer du très petit terrain de camping au très gros, du très luxueux au plus rustique. Tout dépend de ce que les gens recherchent. »

Il y a ainsi les campings de type centre de villégiature. De vrais parcs d’attractions, toujours très populaires auprès des familles, qui peuvent laisser les enfants déambuler toute la journée pour ne les revoir que le temps des repas, et encore…

« Il y règne un vrai sentiment de sécurité parce que tout le monde se connaît, souligne M. Tessier. Les gens y reviennent chaque année et il faut donc s’y prendre tôt pour réserver ! Ces endroits sont également recherchés par les snowbirds parce qu’ils savent que leurs petits-enfants risquent de vouloir les y rejoindre. Ces dernières années, les campings ont d’ailleurs fourni un vrai effort dans l’aménagement de parcs aquatiques, de belles piscines et de plateaux sportifs. Le pikleball a également la côte ces derniers temps. »

Commencer par le prêt-à-camper

Autres tendances, l’offre rustique, au plus proche de la nature, qu’il est possible de trouver maintenant en dehors des parcs provinciaux et nationaux. Et surtout, le prêt-à-camper. Entre 2016 et 2023, l’offre est passée de 1767 à 4069 unités et, selon nos deux experts, il y aurait encore matière à la multiplier pour aller chercher une nouvelle clientèle.

« C’est la meilleure façon d’essayer le camping, assure Mme Bornais. Ça permet de tester l’expérience sans avoir à investir dans l’équipement, qui peut être coûteux. Réchaud, glacière, vaisselle, sacs de couchage… Même en tente, il y a un kit de départ dont on ne peut pas se passer. Ça me paraît une bonne idée d’aller voir avant comment on se sent en forêt, dans la noirceur. Est-ce que toute la famille va aimer ça ? Au niveau de la zone de confort, on se situe où ? La première fois, je conseille de partir pas loin, pas longtemps et si possible, donc, dans un prêt-à-camper. »

Autre conseil de nos deux experts : bien se préparer. Et dans un premier temps, ça signifie justement de se demander quel type de confort on recherche.

« Moi, je suis une poule de luxe, nous confie Simon Tessier. Ça m’en prend beaucoup pour être bien. Si j’étais mal logé, même si on m’offrait un paquet de belles choses autour, je ne me concentrerais que sur le fait que je dors mal ou que je n’ai pas de salle de bains. Pour d’autres, camper rime forcément avec rusticité. Quoi qu’il en soit, il faut assouvir ce besoin avant de chercher un endroit qui répond à ses envies en matière d’activités et de loisirs. »

Car bien se préparer, c’est aussi bien choisir où on va mettre les pieds et se renseigner en conséquence. Selon Marie-France Bornais, cette planification est cependant trop souvent négligée.

« Et c’est ça qui peut rendre l’expérience épouvantable, estime-t-elle. On doit se renseigner sur les services que l’on va trouver sur place, mais aussi connaître quelques notions importantes. Quoi faire en cas de piqûre de tique ? À quoi ressemble l’herbe à puce ? Comment bien éteindre un feu ? Bref, savoir dans quoi on s’embarque pour n’avoir qu’à savourer l’expérience une fois sur place. »

Le campeur type en 2023 • Âgé de 25 à 44 ans (rajeunissement de la clientèle) • Diplôme de niveau technique ou universitaire • De plus en plus télétravailleur (demandes en hausse pour l’accès à Internet et le prêt-à-camper) • Revenu familial de 60 000 $ à 100 000 $ • Informé sur les pratiques écoresponsables • En moyenne quatre séjours de camping par année

Source : Camping Québec

À lire avant de se lancer • Camping 101. Tout ce que vous devez savoir avant de planter votre tente ou de reculer votre VR, Marie-France Bornais, Les Éditions de l’Homme, Montréal, 2022, 208 pages.

• Guide du camping au Québec 2023 (61e édition), conçu et édité par Camping Québec. Version PDF téléchargeable gratuitement.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.