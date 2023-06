Entre terre, mer et Riopelle

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Félix Leclerc l’a chanté, Gatien Lapointe l’a écrit et Riopelle l’a peint. Le fleuve Saint-Laurent, véritable symbole de la culture québécoise, se déploie majestueusement, bordé par des villes et des villages qui témoignent de l’héritage historique de la province. À 45 minutes des ponts de Québec, une région se distingue par une offre touristique riche en activités qui mettent en valeur son patrimoine maritime. Une destination souvent oubliée, mais qui mérite assurément une place de choix dans l’agenda estival.

À la découverte de l’archipel de L’Isle-aux-Grues

Pour profiter pleinement des merveilles du fleuve et apprécier sa biodiversité, une excursion en bateau s’impose. « La croisière est une occasion de détente et de contemplation. Elle permet de profiter d’une vue unique sur les côtes et les îles et de découvrir des espèces d’oiseaux et de mammifères marins qu’on ne verrait pas autrement », explique avec enthousiasme Jean-François Lachance, capitaine du Vent des Îles, un navire pouvant accueillir 170 passagers et faisant partie de la flotte des Croisières Lachance. Une escapade sur les eaux du Saint-Laurent permet d’observer d’innombrables espèces d’oiseaux, tels que les Alca Torda, de petits pingouins de l’extrême est du Saint-Laurent, qui se regroupent par milliers sur les îlots de l’archipel pour s’y reproduire.

En plus de sa croisière baptisée « Aux 1000 petits pingouins », le Vent des Îles offre une occasion unique de visiter le lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais. Ancienne porte d’entrée de l’immigration au Canada, Grosse-Île était une station de quarantaine pour le port de Québec chargée de prévenir les risques d’épidémies. Entre 1832 et 1937, l’île a servi de lieu de transit pour des dizaines de milliers d’immigrants : « Pendant l’épidémie de typhus, en 1847, plus de 200 bateaux pouvaient attendre leur tour pour y accoster. Cette année-là, 5424 personnes ont perdu la vie sur l’île, et presque autant durant la traversée », raconte Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque de Montmagny et guide nature-culture.

Nouveauté cette année, les croisiéristes sont invités à apporter leur vélo afin de visiter à leur propre rythme ce lieu chargé d’histoire et d’émotions.

Croisière et visite de Grosse-Île avec Parcs Canada

Un été signé Riopelle

Il est impossible d’évoquer l’archipel au coeur du Saint-Laurent sans mentionner le nom de Jean Paul Riopelle, célèbre occupant du territoire depuis les années 1970. Le maître a fait de L’Île-aux-Oies son repère de chasse et son atelier de création, et a fait de L’Isle-aux-Grues son lieu de résidence de 1995 jusqu’à sa mort, en 2002. « La nature riche et sauvage des îles a été pour lui une grande inspiration, écrit Huguette Vachon, sa compagne des 16 dernières années. À travers les grands tableaux qu’il a créés, dont son oeuvre testamentaire Hommage à Rosa Luxemburg, Jean Paul nous a légué sa vision de l’île aux Oies, du fleuve et de la nature. »

C’est pourquoi la bibliothèque de Montmagny invite gratuitement le public, du 16 juin au 17 septembre, à assister à des retrouvailles uniques à travers l’exposition Mon cher Jean Paul, qui marque le 100e anniversaire de naissance de l’artiste. Mme Vachon, qui est également commissaire de l’exposition, a rassemblé une vingtaine d’oeuvres appartenant à de grands collectionneurs et à des amis proches du peintre. « Cette exposition est une déclaration d’amour pour Jean Paul, précise-t-elle. Quelque chose d’à la fois intime et précieux. » Effectivement, Mon cher Jean Paul — clin d’oeil à la célèbre chanson de Gilles Vigneault — met en lumière des traces d’amitié qui ont marqué la vie de l’artiste. « On a le privilège de travailler avec la conjointe de l’artiste. Naturellement, pour son anniversaire, on a eu envie de rassembler ses amis », ajoute Jocelyn Landry.

Cette exposition présente une collection d’oeuvres variées créées entre 1958 et 1990 : des huiles, des acryliques, des oeuvres d’art mixtes, des pastels, une eau-forte, un bronze ainsi que des photos de Jean Paul au travail ou en compagnie de Mme Vachon. D’ailleurs, comme l’exposition se veut un hommage à celui qu’elle a tant aimé, elle y signe une oeuvre inédite, Des fleurs pour Jean Paul, un bouquet créé de pastel, d’acrylique et d’aérosol — « à la manière de Jean Paul », qu’elle dira — fait sur le plancher du manoir MacPherson de L’Isle-aux-Grues.

Exposition Mon cher Jean Paul — Bibliothèque de Montmagny

Immersion dans le patrimoine maritime québécois

« Je ne compte plus le nombre de fois que j’ai emprunté la route 132 pour les vacances, et c’est la première fois que je m’arrête ici », lance Micheline Maillé, rencontrée au musée et visiblement émerveillée de sa visite du brise-glace Ernest Lapointe. Depuis 1980, le bateau-musée, véritable fierté du Musée maritime du Québec, fait la joie des petits et des grands. Avec comme toile de fond le fleuve Saint-Laurent, le colosse se dresse dans le parc fluvial au côté du Bras d’or, un hydroptère expérimental de la Marine royale canadienne conçu dans les années 1960 et capable de détecter les sous-marins ennemis. « Le parc a été récemment réaménagé pour offrir un cadre enchanteur et mettre en valeur nos artefacts, fait remarquer Marie-Claude Gamache, directrice générale du musée. C’est l’endroit idéal pour profiter d’un pique-nique. »

Si les deux bateaux-musées demeurent des attractions très populaires, le reste n’en demeure pas moins attrayant. « Ce n’est pas exagéré de prévoir une journée complète ici », précise-t-elle. Avec trois expositions permanentes, la chalouperie et la possibilité d’accéder à la réserve des maquettes, les choix d’activités sont nombreux. « Je suis très fière de dire que toutes nos installations sont accessibles aux poussettes et aux fauteuils roulants. C’est vraiment un lieu inclusif », ajoute la directrice du musée. À noter que l’accès aux deux bateaux-musées demeure toutefois plus limité, compte tenu de la nature des lieux.

Musée maritime du Québec – Capitaine J.E. Bernier

Carnet d’adresses Où dormir • Hôtel l’Oiselière Montmagny (offre le forfait Grosse-Île, qui inclut un billet pour l’excursion en bateau), 105, chemin des Poirier, Montmagny • Auberge des Glacis, 46, route de la Tortue, L’Islet Où manger • Café-bistro Coin du monde

• La Maison Rousseau (fermée lundi et mardi) Quoi lire • Grand-maman raconte La Grosse-Île, par Jeannette Vekeman Masson (1981) • Jean Paul. Fenêtres intimes, par Huguette Vachon (2020) • Mémoires de J.-E. Bernier. Marin, explorateur et découvreur, par Paul Therrien (2013)

Dans le sillage de Riopelle Le 2 septembre prochain, les Croisières Lachance proposent une croisière unique de trois heures au profit de la bibliothèque de Montmagny dans l’archipel de L’Isle-aux-Grues. Les capitaines Lachance et Jocelyn Landry ainsi que l’éloquent guide nature-culture et directeur de la bibliothèque invitent le public à se laisser envoûter par les couleurs d’un coucher de soleil sur le fleuve, à admirer la beauté de ces lieux qui ont inspiré Riopelle et à écouter les histoires captivantes qui ont marqué ce territoire. Dans la région, le nom Lachance dépasse largement le cadre d’une entreprise de croisières. Son histoire est étroitement liée à l’archipel de L’Isle-aux-Grues depuis cinq générations. Ce lien profond avec la région fait des membres de cette famille des guides exceptionnels, riches de connaissances et d’expériences uniques à partager.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.