Riopelle de retour à Saint-Paul-de-Vence

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le 1er juillet, la célèbre Fondation Maeght rouvrira son splendide espace muséal au public et présentera des oeuvres inédites de Jean Paul Riopelle, ainsi qu’une chorégraphie inspirée de projets de décors de l’artiste, jusqu’ici inconnus du public.

Haut perchée sur un pan de colline de Saint-Paul-de-Vence, un splendide village du sud de la France, la Fondation Maeght possède et expose l’une des plus grandes collections d’art moderne et contemporain d’Europe. Créée en 1964 par Marguerite et Aimé Maeght, alors éditeurs et marchands d’art de renom, elle est née des liens étroits d’amitié que le couple entretenait avec plusieurs artistes majeurs du XXe siècle, dont Miró, Chagall, Braque ou encore Fernand Léger.

Bien plus qu’un musée ou un centre d’exposition, l’endroit devient vite un lieu fort singulier d’expérimentation et d’échanges, conçu en collaboration avec les artistes qui y gravitent et qui s’y expriment en intégrant parfois leurs oeuvres à la nature et au bâtiment, celui-là créé pour ces fins par Josep Lluís Sert, architecte catalan influencé par Le Corbusier.

En plus des salles où sont exposés les tableaux de grands maîtres du XXe siècle, divers espaces extérieurs naissent ainsi au fil des ans et des expérimentations : la cour Giacometti, le labyrinthe Miró, les mosaïques murales de Chagall…

Aujourd’hui, la Fondation Maeght intègre un fabuleux jardin de sculptures monumentales extérieures et expose plusieurs éléments de sa riche collection de 13 000 oeuvres, dont des peintures, des lithographies et des gravures de Jean Paul Riopelle, autre ami de la famille.

De « La Joute » à « Parfums d'ateliers »

« Entre papa et Riopelle, c’était une vraie amitié, une vraie complicité : dans la minute où ils se sont rencontrés, ils se sont entendus », se souvient Isabelle Maeght, fille d’Adrien Maeght et petite-fille des fondateurs de la fondation qui porte son nom. Elle se souvient aussi d’un homme au sourire enjôleur qui aimait laisser exulter sa féconde créativité à Saint-Paul-de-Vence.

« Les seules céramiques créées par Riopelle ont été réalisées ici, et la première fois que La Joute a été exposée, c’est aussi ici, dans sa version en plâtre, assure-t-elle. C’est en la voyant que la Ville de Montréal, qui n’en voulait pas à l’origine, s’est décidée. »

Toute jeune, Isabelle Maeght a grandi en côtoyant Yseult, l’une des deux filles de l’artiste québécois. Grâce à ce lien privilégié et après deux expositions sur Riopelle à la Fondation Maeght, en 1970 et en 1990, il lui fut donc aisé d’approcher la présidente de la Fondation Jean Paul Riopelle pour organiser une nouvelle exposition, Parfums d’ateliers, qui sera présentée à la Fondation Maeght dès le 1er juillet. « Nous allons essayer de montrer un Riopelle que les gens ne connaissent pas, un homme avec toutes ses recherches, pas seulement un artiste », dit Isabelle Maeght.

Photo: ADAGP Paris 2023

Un Riopelle inédit

Parfums d’ateliers dévoilera des oeuvres tirées de la collection de la Fondation Maeght, mais aussi du Centre Pompidou (dont Chevreuse, plus grande toile de l’artiste), de l’ambassade canadienne à Paris, de collectionneurs privés, etc. Outre des peintures et des gravures, elle comptera de grandes laves émaillées qui seront exposées pour la première fois, des bronzes inconnus du public, des collages et… de surprenants décors créés à partir de carnets de dessins inédits de Riopelle.

« À l’origine, ceux-ci ont été réalisés en 1967 pour une chorégraphie de Merce Cunningham, raconte Isabelle Maeght. Quand Yseult nous a appris leur existence, nous nous sommes dit que nous allions leur donner vie, car nous songions déjà à créer un spectacle autour de Riopelle pour l’exposition. »

« C’est assez fou, car personne, pas même les spécialistes de Riopelle, ne connaît l’existence de ces projets de décors ! » affirme Frédéric Hubin, directeur du mécénat, de la communication et du développement à la fondation. Récemment réalisés pour l’exposition à partir des carnets originaux, ceux-ci forment de grands panneaux peints de six mètres sur quatre. Une troupe de danseurs menée par le chorégraphe Noé Soulier traversera les découpes prévues par Riopelle dans ces panneaux lors de la représentation de la pièce Passages, créée pour l’exposition.

Photo: ADAGP Paris 2023

Cet événement marquera d’ailleurs le retour de la danse à la Fondation Maeght, mais c’est aussi une façon pour elle de renouer avec la multidisciplinarité qui l’a fait connaître dès ses débuts — à l’époque où Duke Ellington s’y produisait en improvisant Blues for Miró. Il faut savoir qu’Aimé Maeght n’établissait aucune hiérarchie entre peinture, sculpture, danse et musique : toutes étaient, à ses yeux, des « arts vivants ».

Fermée depuis huit mois pour des travaux de rénovation et d’extension, la Fondation Maeght rouvrira le 1er juillet, tandis qu’on parachèvera les nouvelles salles et infrastructures, qui seront inaugurées en 2024. Celles-ci permettront de mettre davantage en valeur les impressionnantes collections de ce lieu unique, « où l’art, l’architecture et la nature dialoguent dans une parfaite harmonie ».

Notre collaborateur était l’invité d’eviivo et du Comité régional du tourisme de Côte d’Azur.

Pratico-pratique • L’exposition Jean Paul Riopelle – Parfums d’ateliers sera présentée à la Fondation Maeght du 1er juillet au 12 novembre 2023. La pièce Passages n’aura lieu que les 20 et 21 juillet.

• À table, le prolongement naturel d’une visite à la Fondation Maeght consiste à s’offrir un repas à La Colombe d’or, mythique restaurant de Saint-Paul-de-Vence qui a vu passer Montand, Prévert et Chaplin, mais aussi Picasso, Matisse, Miró, Bonnard, Chagall et Delaunay, comme en font foi leurs oeuvres accrochées aux murs.

• Pour séjourner dans un cadre d’inspiration muséale, la ravissante maison d’hôte Bastide les 3 portes mérite plus d’une nuitée. Chambres-design ultraconfortables, piscine et terrasse panoramiques, sublimes petits-déjeuners gourmands et accueil impeccable. La propriété fait partie de eviivo Collective, un regroupement d’établissements de charme indépendants triés sur le volet, situés partout dans le monde

• Air Canada et Air Transat offrent plusieurs vols hebdomadaires sans escale entre Montréal et Nice, située à 30 minutes de route de la Fondation Maeght.

• Pour plus d’informations : cotedazurfrance.fr

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.