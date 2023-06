Carnet voyage

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le sandwich de la différence

Hola… ou bom dia ! Après l’Espagne, me voilà en route pour le Portugal, mais avant d’aborder ce pays, je tenais à vous raconter une aventure inspirante qui a cours en terre espagnole — et spécialement en cette époque où le mot « inclusion » est sur toutes les lèvres… Elle a pour cadre La Corogne, en Galice, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et elle met en scène dix jeunes adultes atteints du syndrome de Down. Ensemble, ils ont eu l’idée de créer leur propre petite entreprise : un café où ils proposeraient des sandwichs au calmar, la restauration rapide locale de prédilection, avec le soutien de l’association Down Coruña.

Un chef cuisinier de la ville, Luis Veira, aux commandes d’Árbore da Veira (une étoile au guide Michelin), s’est chargé de les former. Puis, on s’est souvenu d’un kiosque abandonné, Plaza de Ourense, où jadis on vendait de ces sandwichs. La mairie fut contactée, l’affaire conclue et le Quiosco de Down Experience inauguré tout juste après la pandémie.

« Le projet avait trois objectifs, explique Manuel Rego, directeur général de l’association. D’abord, l’inclusion, ensuite, la démonstration que l’inclusion est possible et viable sur le plan économique et, enfin, que ce soit un succès. »

En est-ce un ? Pour répondre par l’affirmative, on pourrait s’en tenir au fait que le kiosque vend mensuellement 5500 sandwichs aux Corognais comme aux touristes depuis son ouverture, ou encore que de grands chefs locaux s’impliquent en proposant, pendant deux mois chacun, un sandwich de leur cru, histoire de dynamiser le menu. Mais pour M. Rego, le succès est ailleurs. « Oui, l’expérience est concluante, dit-il, mais surtout pour Alejandro, Javier et les autres, car elle leur donne une autonomie, des amis, une VIE ! »

Sur un oreiller loin de chez vous

Dans l’East End de Londres, le quartier Shoreditch est de loin mon préféré, aux antipodes d’un Mayfair manucuré. Pensez expositions éphémères dans des boutiques indés, bons petits restaurants indiens et façades taguées, entre autres par Banksy. Pas étonnant, donc, qu’un hôtel-boutique de la chaîne Mondrian, qui se veut ludique et prodesign, s’y soit récemment implanté. Mais quelle ne fut pas ma surprise de trouver, déposé sur mon oreiller par la femme de chambre, un petit flacon de gouttes prosommeil renfermant 10 % de cannabidiol, plutôt que le traditionnel chocolat ! « L’idée d’offrir aux hôtes une expérience de bien-être supplémentaire nous est venue en décembre 2021, et ils adorent le produit », assure Mariana Ferraz, directrice marketing et communication de l’établissement. Avouons que la proposition est d’emblée plus logique que du chocolat — un stimulant, après tout !

Et vous, que ferez-vous de votre été ?

Une enquête réalisée pour le compte du ministère du Tourisme en avril dernier par la Chaire de tourisme Transat révèle le « top 10 des expériences recherchées par les Québécois à l’été 2023 ». Sans surprise, baignade et plage (40 %) arrive en première position, mais je me réjouis que Visite de musées, de lieux culturels ou patrimoniaux (38 %) figure en deuxième place, car nos institutions ont besoin de nous, et pas seulement quand il pleut ! Arrive ensuite l’expérience gastronomique (36 %), cette nouvelle « religion » du XXIe siècle, suivie de l’escapade en milieu urbain (31 %), de l’activité de plein air (sportive, 27 %, ou contemplative, 24 %, tiens donc…), de l’escapade routière (27 %), du séjour de villégiature (23 %), du festival ou de l’événement culturel (19 %) et de l’activité nautique non motorisée (12 %). Quant à moi, une planche à pagaie m’appellera, éventuellement !

Pas nouveau, mais encore tout beau À Nantucket (summum de la destination manucurée au Massachusetts, mais j’assume), l’hôtel White Elephant est emblématique de l’île chic depuis les années 1920. Il comprend notamment une dizaine de maisonnettes saltbox, à la déco tout juste rafraîchie. Mais qu’on y loge ou pas, le homard servi au Brant Point Grill est un délice !

