Carnet voyage

Actualités, nouvelles offres touristiques, incontournables, tendances, coups de coeur… Deux de nos collaboratrices expertes en tourisme se relaient à la plume dans cette nouvelle rubrique hebdomadaire pour vous informer de ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde du voyage.

Objectif : tourisme régénératif

La semaine dernière, Québec a accueilli 1500 délégués de l’industrie touristique issus des quatre coins de la planète lors de Rendez-vous Canada, le plus grand salon touristique au pays. Ce que je retiens de la conférence de presse et de différentes présentations destinées aux acheteurs et aux médias ? L’intégration aux discours officiels de concepts qui apparaissaient encore utopiques il y a quelques mois, alors que les entreprises peinaient à se relever de la pandémie. Le tourisme régénératif, qui vise à améliorer les destinations visitées du point de vue environnemental, économique et socioculturel, se glisse maintenant parmi les objectifs mis en avant par le Canada. « Le tourisme régénératif peut contribuer à améliorer plusieurs aspects de la culture, de la culture autochtone, de la nourriture, de la musique, de la danse, etc., souligne Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada […]. Ce ne sera pas long avant que nous passions du tourisme durable au tourisme régénératif. » Parcs Canada propose déjà depuis plusieurs années à ses visiteurs de prendre part à des expériences qui contribuent à l’amélioration de la faune et de la flore, ce qui s’inscrit tout à fait dans l’approche du tourisme régénératif. « Vous pouvez par exemple aller compter des oiseaux migrateurs, aider à protéger les oeufs des tortues au printemps ou contribuer au nettoyage des berges », a rappelé Guy Thériault, spécialiste principal du marketing pour les médias de voyage, lors d’une présentation à Rendez-vous Canada.

Tout-compris au Nunavik

Un sondage réalisé par Léger marketing en janvier 2023 a démontré que 90 % des Québécois interrogés souhaitent vivre une expérience autochtone, mais que seulement 47 % l’ont déjà fait. Pour repérer des expériences authentiques, Tourisme autochtone Québec et l’Association touristique autochtone du Canada constituent de bons points de départ. Pour une immersion dans la culture inuite, une nouvelle entreprise, Ungava Polar Eco-Tours, propose des forfaits de six nuits dans les îles Gyrfalcon, situées au large de la communauté de Tasiujaq, dans la baie aux Feuilles. Le programme s’annonce des plus dépaysants : ours polaires, aurores boréales et les plus grandes marées et plus grands courants de marée au monde avec, au menu, de l’omble chevalier, de la truite de mer, des moules, du caribou et du boeuf musqué. Il faut cependant être prêt à y mettre le prix : 14 400 $ en août ou en septembre.

Voyager par procuration

À lire absolument : l’excellent dossier de Valérie Borde « Faut-il fermer les zoos ? »dans L’Actualité, pour pousser sa réflexion sur le sujet. Non, tout n’est pas noir ou blanc. À voir absolument : pour visiter Athènes par procuration, la série Salade grecque, qui met en vedette Tom et Mia, les enfants de Xavier et de Wendy de la trilogie de films de Cédric Klapisch commencée par L’auberge espagnole en 2002. Au-delà des images de cartes postales, Athènes y est aussi présentée sous l’angle des réfugiés. Sur Prime Video. À écouter absolument : Karine Vanasse raconte avoir passé quelques mois au pays de Zeus à la fin de son adolescence dans le dernier épisode du balado L’académie de Bruno Blanchet, sur Radio-Canada OHdio — auquel j’ai eu la chance de collaborer à titre de recherchiste —, maintenant en ligne. Entre le rire et les larmes, l’actrice relate une aventure qui a en commun avec l’univers de Klapisch le choc des cultures, l’intégration et un impact important sur la suite des choses. Tout l’épisode est un délice !

Pas nouveau, mais encore tout beau Je ne connais pas de meilleure manière d’explorer mon coin de pays qu’à travers le regard de visiteurs qui le découvrent pour la première fois. À Québec, la visite à pied « Histoire et terroir » de Cicerone est l’occasion de remonter le temps jusqu’au début de la colonie en compagnie de voyageurs de différents horizons. En quatre escales gourmandes, le ou la guide nous entraîne au moment de l’arrivée de Louis Hébert et de Marie Rollet, pionniers de la Nouvelle-France, et lors des décennies qui ont suivi. La nourriture devient un prétexte pour s’attarder à différentes périodes charnières. « Nous constatons que nos ancêtres appliquaient déjà le concept de la ferme à la table, raconte le coordonnateur des guides, Bernard Crustin. Ils n’avaient pas le choix. Il y a une espèce de retour du balancier par rapport aux pratiques culinaires. » Prix de la visite « Histoire et terroir » : 63,23 $ (adulte).

