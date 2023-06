Espagne du Nord-Ouest: la Corogne de Picasso

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Alors que l’Espagne souligne le 50e anniversaire de la mort du plus grand peintre du XXe siècle, découvrons cette ville de Galice où Pablo est devenu Picasso.

Comme tous les étés souffle le vent du nord. C’est un vent violent, qui enrage la mer et fouette les falaises côtières, mais qui assure au ciel de La Corogne (A Coruña en galicien) ce bleu pur que lui copient les flots. Située dans le nord-ouest de l’Espagne, sur la côte atlantique, la ville de 245 000 habitants se déploie sur une péninsule entre plages et port dignes de Pinterest. Pour les uns, pèlerins britanniques, c’est la première étape du Camino Inglès vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour les autres, c’est une destination balnéaire encore confidentielle.

« S’il n’y a pas foule sur nos plages, c’est qu’on ne vient pas ici pour faire la fête, mais pour bien manger, bien boire et profiter de la beauté des paysages et de la vie culturelle », note Selina Otero, porte-parole de l’Office de tourisme de La Corogne. Pour d’autres encore, surtout des historiens de l’art puisqu’on semble peu connaître le chapitre corognais de la vie de Picasso, c’est peut-être la plus importante des villes qui lui soient associées.

Pour mémoire, Pablo Ruiz Picasso est né à Málaga, en 1881. Dans sa maison natale, ouverte aux visiteurs, et au musée qui porte son nom s’agglutinent les touristes, et trois fois plutôt qu’une en cette année où l’Espagne, par le biais de multiples expositions et activités, célèbre son fils illustre décédé il y a 50 ans à Mougins, en France.

Le célèbre Andalou a également vécu à Barcelone, où un musée lui est aussi consacré. Quant à Madrid, elle se souvient de l’adolescent qui séchait ses cours à l’Académie royale des beaux-arts de San Fernando pour aller étudier les toiles de Velázquez, de Goya et du Greco au Musée national du Prado ! Mais pour l’historien de l’art Antón Castro, l’un des commissaires de l’exposition Picasso blanc dans la mémoire bleue, qui se termine à la fin du mois de juin au magnifique Musée des beaux-arts de La Corogne, la cause est entendue : « Si on ne connaît pas le Picasso galicien, on ne connaît pas Picasso ! »

La conscience d’un destin

José Ruiz y Blasco, le père de l’enfant surdoué, entraîne sa famille à La Corogne le 13 octobre 1891. Il a accepté un poste de professeur de dessin à l’école des Beaux-Arts d’un nouveau lycée. Pablo Ruiz (il n’utilise pas encore le patronyme de sa mère, Picasso) a alors 9 ans. Dans cette école, il recevra une formation classique fondamentale (bonjour, Le Faune !), mais c’est de la ville elle-même qu’il tirera des thèmes picturaux qui l’habiteront toute sa vie.

« La Corogne, c’est le Picasso du portrait et de l’autoportrait, c’est le Picasso des gens de la rue, des mendiants, de la plage, de la mer, poursuit M. Castro. C’est aussi à La Corogne que naît sa conception de l’érotisme. » De fait, c’est en mettant l’oeil à l’interstice d’un cabanon de la sublime plage de Riazor qu’il découvre le corps féminin.

Devant l’Instituto Eusebio da Guarda, l’imposant lycée qui abritait jadis les Beaux-Arts, la guide Monicá Díaz rappelle combien le prodige du pinceau était toutefois mauvais élève. Tant et si bien qu’à 13 ans, il annonce à son père qu’il ne se consacrera plus désormais qu’à la peinture. Basta, l’enseignement des prêtres ! « Et son père a accepté ! En connaissez-vous beaucoup, vous, des parents qui auraient fait pareil ? » lance-t-elle.

On pourrait poser la question autrement : en connaissez vous beaucoup, vous, des adolescents qui ont une conscience aussi aiguë de leur potentiel créateur ? Car voilà qui est exceptionnel ! À 13 ans, donc, Pablo organise sa première exposition, des études de tête, chez un marchand de meubles de la rúa Real. « Elles ne sont pas mal dessinées […] En poursuivant dans cette voie, il ne fait pas de doute qu’il aura un brillant avenir », estime La voz de Galicia, en février 1895 ! Le mois suivant, il récidive avec, entre autres, L’homme à la casquette, un portrait dont il ne se départira jamais.

La ville de toutes les inspirations

Au domicile familial, un appartement alors tout neuf situé au deuxième étage du 14, rúa Payo Gomez, il peint cette même année La fillette aux pieds nus, la première d’une longue série d’huiles représentant une figure féminine assise. Pour Fernando Carballal, guide au logis-musée, deux fac-similés des calepins de l’artiste comptent parmi les objets les plus précieux qui y sont présentés. « Il avait toujours un carnet et un crayon dans sa poche et il dessinait tout ce qu’il voyait, dit-il. A Coruña étant la première ville où il vécut hors Málaga, tout attirait son attention. »

Il est vrai que La Corogne a de quoi piquer la curiosité… Prenez les austères églises romanes si bien conservées de sa vieille ville. Les époustouflantes enfilades de blanches habitations, construites pour les riches marchands de la fin du XIXe siècle, toutes dotées de galerías vitrées, qui lui valent le surnom de « ville de verre ». Les étonnantes demeures bourgeoises modernistes, aux accents Art nouveau, dont la Casa Rey et tant d’autres autour de la Praza de Lugo. Pescadería, un ancien quartier de pêcheurs aux rues étroites, qui s’animent la nuit. La tour d’Hercule, seul phare d’origine romaine encore en activité dans le monde, que le petit Pablo appelait la tour de « caramelo » (bonbon), au vu des rayures que crée le relief de sa structure. Ainsi, hors de la Route Picasso que propose l’Office de tourisme, la ville a largement de quoi éblouir !

À ses biographes, Picasso confiait : « La Corogne, c’est la ville où mes sens se sont éveillés. » On peut sans crainte affirmer qu’elle n’est pas moins en mesure d’aviver les nôtres.

À noter : la Fundación María José Jove présente l’exposition Ruiz A Coruña 1894 – Picasso Paris 1922, soit un dialogue entre des oeuvres de Picasso de différentes époques et celles de ses contemporains. Sur rendez-vous, jusqu’au 23 décembre prochain.

À savoir Pieuvre et pouces-pieds dans l’assiette À titre de premier port de pêche côtière traditionnelle d’Espagne, La Corogne est riche d’une gastronomie où poissons et fruits de mer sont à l’honneur. Le produit vedette ? La pieuvre, tendre à souhait parce que « massée » par le fort ressac de l’Atlantique. Un autre produit recherché est l’étonnant pouce-pied. Ce crustacé croît sur des falaises battues par la mer et est cueilli par des pêcheurs-escaladeurs. On dit que Pablo Picasso, nostalgique de son enfance, s’en faisait livrer jusqu’à Mougins. À tout le moins, une photo du peintre se régalant de ces pédoncules charnus dans sa villa française atteste qu’il les appréciait ! Les meilleures adresses corognaises pour goûter à l’une et à l’autre : A Pulpeira de Melide et Árbore da Veira (une étoile Michelin). Quand y aller ? Côté météo, les mois de mai à octobre sont les plus cléments pour visiter La Corogne. Notez que le mois d’août est celui où l’affluence touristique est généralement la plus grande.

