À grappiller pendant qu’il en reste

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Quelques vins à dénicher et à déguster avant qu’ils disparaissent des tablettes.

Chardonnay « Ex Oppido Uitsig » 2022, Constantia, Afrique du Sud (20,45 $ — 15170951)

Ce chardonnay de cuve joue sa carte fruitée avec beaucoup d’ampleur et de détermination en proposant des nuances de pomme verte et de pêche jaune, une sève bien serrée et un tonus d’ensemble qui lui donne des ailes. Plutôt simple d’expression, mais on se régale avec bonheur. (5) **1/2

Sauvignon blanc «Les Sagères» 2022, Touraine, Loire, France (21,45 $ — 15094901)

Simon Tardieux récolte cette parcelle, car elle parvient à maturité plus tôt, ce qui se sent immédiatement à la dégustation en raison d’un sauvignon qui parvient à être très mûr sans « grimper » sur le plan du titre alcoométrique tout en préservant une délicate fraîcheur. Un bio bien sec qui ne manque ni d’éclat ni d’intégrité. (5) ***

Rosso di Montalcino 2021, Argiano, Toscane, Italie (29,90 $ — 10252869)

Ce pur sangiovese grosso bio déroule à la fois le paysage aux collines arrondies de l’appellation et une trame tannique bien serrée dont le grain fruité en enveloppe les pourtours. Pour le dire simplement, un rouge de caractère aux tonalités boisées et un rien épicées, qui gagne en vigueur pour mieux asseoir une finale nette et consistante. Aiguillettes de veau aux champignons des bois. (5+) *** ©

Menetou-Salon 2020, Domaine Philippe Gilbert, Loire, France (31 $ — 11154988)

Cerasuolo di Vittoria 2020, Gulfi, Sicile, Italie (32,50 $ — 14044848)

Les grands pinots noirs d’Armand Rousseau vous ont échappé lors de la dernière loterie proposée tout récemment par la SAQ ? Rassurez-vous, mes 21 choix n’ont pas été honorés non plus ! Mais vous gagnerez à coup sûr à la loterie de la vie avec ce pinot noir, qui respire la vie et la santé fruitée, à un prix franchement décent. On y sent une grande maturité, mais sans excès, avec une densité fruitée et une mâche que de beaux tanins frais portent et portent longuement. Un rouge bio encore très jeune à revoir dans trois à cinq ans. (5+) ***1/2 ©

Envoûtant encore une fois. Ici, l’intensité aromatique interpelle, interroge et permet une introspection en profondeur, fouillant sous l’écorce volcanique pour en révéler des nuances sombres où le balsamique, le graphite et le créosote s’élèvent sur une sapidité saline où perce l’umami. Un rouge bio original, souple et bien frais, d’une étonnante longueur. (5+) ***1/2 ©

Cabernet Franc 2019, Stratus, Niagara-On-The-Lake, Ontario, Canada (49 $ — 13601446)

Parmi les top cabernets francs du pays, celui-ci se distingue par sa sève, mais surtout par sa portée qui, tel un mille-feuille, superpose et intègre finement le fruité, le boisé, l’épicé et l’empyreumatique sur un ensemble structurant, mais aussi très frais, de belle longueur. Une petite merveille dégustée sur un vitello tonnato. (5+) ***1/2 ©

