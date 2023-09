Trentin-Haut-Adige, pays des lumières

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Septembre, mois du raisin… Notre chroniqueur vin revient d’Italie, où il a assisté au 4e Wine Summit, dans la région de Trentin-Haut-Adige. Il raconte la région, renommée pour ses nombreux vignobles, et partage ses découvertes faites à ce grand rendez-vous bisannuel, où plus de 300 vins étaient offerts en dégustation cette année à la presse internationale.

La ville de Bolzano, dans le sud du Tyrol, donne l’impression, à vol d’oiseau, d’être le centre d’une étoile de mer géante dont les bras articulés lèchent les parois abruptes des vallées de l’Isarco et de l’Adige, accrochées au-dessus de leurs torrents respectifs. Un coin de pays enchâssé dans des Préalpes italiennes, échancrées à l’horizon par les célèbres Dolomites — les Dentelles de Montmirail, au nord —, dont les calcaires carbonatés et porphyres granitiques nous renseignent déjà sur la composition des terroirs locaux, sans toutefois épargner au visiteur de passage le torticolis.

Nous sommes ici au pays des lumières. Des « lumières d’altitude » (de 200 à 1000 mètres) dont l’influence bénéfique sur les cépages rouges et blancs (ces derniers plantés dans une proportion de 64 %) combinée aux écarts thermiques jour/nuit affinent et cisèlent les arômes tout en modelant le profil des vins. En ce sens, la production vinicole du Trentin-Haut-Adige, voire le style de ses vins, colle en tout point avec les aspirations d’une nouvelle génération de consommateurs prisant des vins de caractère qui, ultimement, se boivent même sans soif !

Influences allemandes, autrichiennes, suisses…

Nous sommes aussi ici au pays des tunnels, sans lesquels les 5000 vignerons, disséminés sur quelque 5700 hectares de vignoble — soit 1 % du vignoble italien, pour une moyenne ici d’un vigneron par hectare —, auraient du mal à accéder à leurs parcelles accrochées à flanc de montagne. Pour l’anecdote, histoire de « voir le bout du tunnel », saviez-vous que la galleria di base del Brennero, soit le tunnel du col du Brenner, d’une longueur de 55 kilomètres, dont la construction du côté autrichien a débuté en 2008, devrait déboucher du côté italien en 2032 ? Les taupes n’ont certes pas ici de programme politique !

Autre particularité digne de mention : ce pays des hauteurs, fort d’une vingtaine de cépages — principalement en chardonnay, pinot blanc, pinot gris, gewurztraminer et sauvignon pour les blancs et en schiava (vernatsch), lagrein, cabernets et pinot noir pour les rouges —, est dans une position fort enviable en ce qui a trait à la gestion climatique, non pas à venir, mais bien présente. Les axes nord-est de plantation peuvent à ce titre rejoindre ces expositions plein ouest qui regardent l’est pour préserver la sapidité et la fraîcheur des crus, le tout, encore une fois, modulé en fonction de l’altitude. Il en résulte des vins précis qui ne sont pas sans évoquer ceux calibrés au millimètre près par leurs voisins du nord.

Le Wine Summit : un événement au sommet !

Près de 300 vins étaient offerts en dégustation à la presse internationale lors du récent 4e Wine Summit, un événement bisannuel non seulement réglé comme une horloge, mais riche d’une pléthore de vins de haut niveau. La liste des absents sur les tablettes au Québec étant malheureusement trop longue à dérouler, retenons tout de même quelques grosses pointures dégustées susceptibles de garnir le portfolio d’agences de chez nous, des flacons qui feraient à coup sûr le bonheur des amateurs de beaux vins. À noter que la région regorge de caves coopératives de très haut niveau, qu’il s’agisse des cantina Girlan, Kurtatsch, Colterenzio, St-Pauls ou encore St. Michael-Eppan.

Voici quelques maisons citées pour la qualité enviable de leurs vins.

L’incontournable ? Alois Lageder, toutes catégories confondues ! Mais il y a aussi, du côté des bulles de type Metodo Classico : Pfitscher, Praeclarus, Kettmeir. Du côté du pinot bianco : Hochklaus, Meran, Pichl. Du chardonnay : Nals Margreid, Kobler, « Vigna Au » Tiefenbrunner. Du pinot grigio : Peter Zemmer, Elena Walch, Tramin. Du sauvignon blanc : Steinhaus, Niedrist Ignaz, St. Pauls (cuvée Schliff). Du vernatsch/schiava : Loaker, Rielingerhof, Kurtatsch (cuvée Sonntaler Alte Reben). Du pinot nero : Pfitscher, Hofstätter, Abraham.

Le Haut-Adige se distingue surtout pour son cépage Lagrein, qui n’a pas d’équivalent ailleurs. Recherchez les maisons Taber, Rottensteiner, Glögglhog, Messnerhof, Untermoserhof, Klosterkellerei, Larcherhof, Ansitz Waldgries et, bien sûr, Loaker.

Les rouges de Cortaccia

Si les blancs locaux se sont assurés depuis 30 ans une réputation enviable, les rouges à base de cabernet sauvignon, de cabernet franc et de merlot ne sont pas en reste. L’événement Cortaccia Rossa, organisé par les producteurs Tiefenbrunner, Cantina Cortaccia, Baron Widmann et Peter Dipoli, s’est employé à démontrer encore une fois cette année que les rouges de la région de Cortaccia relevaient haut la main le défi lors d’une dégustation à l’aveugle, où bon nombre de vins rouges de style bordelais du millésime 2018 étaient à l’honneur. À des prix quatre, cinq, voire six fois moins chers que les Sassicaia, Château Brane-Cantenac, Pichon Baron, Opus One, Clinet et Ca’Marcanda d’Angelo Gaja, qui se sont inclinés devant les vins locaux. De quoi décoiffer le chroniqueur ! Ce type de dégustation a ses limites, il est vrai, mais il reste que l’avenir pour le « style bordelais » demeure ici fort prometteur. À suivre !

À savoir • Vol : direct vers Milan avec Air Canada.

• Se restaurer : Restaurant Loewengrube, établi en 1543, mais tout est frais du jour ! Cave remarquable.

• Hébergement : hôtel Hörtenberg Homes au coeur de Bolzano.

• Ne pas rater : la montée en téléphérique surplombant Bolzano et ses cols.

Le chroniqueur était invité par le consortium des vins du Haut-Adige et l’Union européenne.

