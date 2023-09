Vignobles Jeanjean: 150 ans de passion familiale dans le Languedoc

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le Languedoc-Roussillon est une région fascinante, entre mer et montagnes. Ses vins sont aujourd’hui gage de qualité et d’authenticité. Une famille languedocienne a contribué à faire rayonner son terroir depuis maintenant 150 ans. Un exploit dont l’héritage est aujourd’hui perpétué par la sixième génération. Visite guidée, en ces temps de vendange.

Du Languedoc au Québec

Considérée aujourd’hui comme l’une des ambassadrices du Languedoc, Brigitte Jeanjean parcourt le monde pour faire la promotion des vins du vignoble familial. Elle représente, avec ses cousins Frédéric et Philippe, la sixième génération des vignobles, qui comptent neuf domaines sur différentes appellations, des hauteurs du Larzac jusqu’aux bords de la Méditerranée.

Au Québec, le nom de Brigitte Jeanjean est associé au Pive gris, un vin classé IGP (indication géographique protégée) Sable de Camargue et qui est un succès commercial retentissant, puisque c’est non seulement le rosé, mais aussi le vin bio le plus vendu à la SAQ.

Ce tour de force commercial n’aurait pas été possible si la vigneronne n’avait pas tissé des liens étroits avec les Québécois. Plusieurs se souviennent de ce petit bout de femme à l’accent chantant et aux intonations fortes parlant avec passion du Pive rosé, de ses vignes qui poussent dans le sable, des étangs voisins peuplés de flamants roses et de préservation d’un territoire si précieux.

Valoriser son terroir, c’est dans l’ADN de la vigneronne, puisque ses ancêtres le faisaient déjà avec fierté. Aujourd’hui, les vignobles Jeanjean participent à la promotion des vins du Languedoc, encore largement sous-estimés il y a à peine 20 ans.

La vigneronne a aussi une histoire d’attachement pour le Québec, puisqu’elle l’a choisi pour y faire des études universitaires et qu’elle y a même travaillé dans le secteur de la motoneige. Aujourd’hui, elle est revenue dans son Languedoc natal pour reprendre le flambeau de l’entreprise familiale, même si elle vient souvent au Québec pour faire la promotion de ses vins.

« Chacun de nos vins est une invitation à découvrir la richesse et la diversité du Languedoc, à vivre des instants de partage et de convivialité. Ce sont les valeurs transmises par ma famille », se plaît à dire la directrice des vins et vignobles.

Une histoire de famille

« Moins de 1 % des entreprises françaises sont encore aujourd’hui des propriétés familiales après 150 ans », souligne Brigitte Jeanjean.

Tout a commencé en 1872, quand un aubergiste du nom d’Étienne-Maurice Jeanjean (surnommé « Père la Minute ») fonde son négoce dans le Languedoc. Pour développer son activité, il achète ses 23 premiers hectares de vignes à Saint-Félix-de-Lodez, une cuverie et des foudres. Il ne se doute pas alors qu’il pose ainsi les premiers jalons d’une histoire familiale qui étendra, 150 ans plus tard, son activité par-delà les frontières du pays tout en faisant rayonner son terroir d’origine. Son histoire, aussi celle de son fils et des quatre générations qui suivirent, est celle d’une famille qui s’est adaptée aux défis des époques traversées, en passant par le phylloxéra, les grandes guerres, les crises économiques, pour rebondir ensuite avec des solutions innovantes qui ont permis d’acquérir d’autres parts de marché.

Vers la valorisation du terroir

Il faudra toutefois attendre la quatrième génération et l’arrivée de Paul Jeanjean pour produire des vins qualitatifs avec une notion de terroir. Des investissements importants sont faits pour l’achat d’une propriété de 1000 hectares de garrigue, en 1936, comprenant deux domaines, le Mas de Lunès et le château Valoussière Devois des Agneaux. « Il avait acheté ces terres vierges pour y planter des vignes, car il y voyait déjà des terroirs d’exception », souligne Brigitte Jeanjean. Un an plus tôt, soit en 1935, naissaient en France les appellations d’origine contrôlée. Même si celles-ci n’avaient pas encore gagné le Languedoc, c’est cette idée de valorisation du terroir que Paul Jeanjean avait déjà en tête.

Après Paul Jeanjean, ses deux fils, Hugues et Bernard, soit l’oncle et le père de Brigitte, ont repris le travail amorcé par leur père. On leur doit le premier site d’embouteillage de vins de la région, alors que le Languedoc était encore axé sur le marché du vrac. Ils sont les précurseurs des étiquettes « Mis en bouteille au domaine ». En 1985, ils replantent le vignoble historique du Mas de Lunès au moment où les appellations contrôlées voient le jour dans la région. Cinq ans plus tard, ils acquièrent le Domaine Le Pive, puis d’autres vignobles suivront, alors qu’ils ont déjà dépassé le demi-million d’hectolitres de vin vendus par an. La notion de terroir languedocien prend ainsi tout son sens, puisque la famille possède maintenant des vignobles sur différents terroirs, reflets des diverses expressions de l’appellation.

À la conquête du monde

À partir des années 1990, la sixième génération, représentée par Brigitte, Frédéric et Philippe Jeanjean, va acquérir de nombreuses maisons et différents vignobles partout en France, de Châteauneuf-du-Pape au Roussillon en passant par la Provence, les Côtes-du-Rhône, Saint-Émilion, Chablis, Côte de Beaune et Côte de Nuits. Les acquisitions s’étendront jusqu’en Afrique du Sud. Pour bien distinguer les vignobles languedociens des autres, ils fondent la société AdVini en 2010. Celle-ci englobera le reste des 22 vignobles acquis jusque-là.

Tandis que l’entreprise se hisse au rang de leader français dans le monde vinicole, le groupe entame une réflexion sur le développement durable, la préservation de l’environnement et sa responsabilité en tant qu’entreprise. Aujourd’hui, tous les vignobles du Languedoc sont certifiés biologiques, certains aussi en biodynamie, et d’autres sont en cours de conversion. Tous les vignobles sont certifiés HVE (haute valeur environnementale).

La fierté de son terroir anime depuis toujours la famille Jeanjean. Elle est heureuse d’accueillir les visiteurs dans la plupart de ses vignobles pour leur faire déguster ses vins avec cette hospitalité qui caractérise les gens du sud de la France.

Carnet d’adresses À faire dans le Languedoc • Visite de la jolie ville de Sète, où on trouve des hôtels et de bonnes tables pour y déguster les spécialités locales, comme la seiche en rouille, la tielle sétoise ou les zézettes. • Dans la Camargue, on s’adonne à l’observation des flamants roses sur les étangs protégés. • On mange à La Paillotte Bambou de La Grande-Motte pour déguster un poisson local grillé en admirant la vue sur la plage ou Chez la Tchepe à Bouzigues pour savourer des coquillages pêchés par le propriétaire Jean-Christophe Cabrol. À faire dans le Roussillon Les vignobles du groupe AdVini permettent d’offrir une expérience oenotouristique complète, avec, en prime, un paysage sur les Pyrénées au loin. • Lionel Lavail, ambassadeur des vignobles du Roussillon, vous reçoit chez lui au Mas Latour Lavail à Perpignan. Un ancien bâtiment datant du XVIe siècle, ayant servi aussi de chai et reconverti en petit hôtel de luxe. Profitez-en pour vous familiariser avec la culture catalane de la région et déguster les excellents vins du vignoble, sur lequel est situé l’hôtel. • Les Clos de Paulilles en appellation Collioures proposent un restaurant extérieur des plus délicieux dans une ambiance décontractée. On y déguste des grillades et des tapas avec une vue imprenable sur la baie et sur le vignoble. • Le Domaine Cazes à Rivesaltes, précurseur en biodynamie, possède une table classée au BIB Gourmand du Guide Michelin. La cuisine de la Table d’Aimé y est locale, raffinée et bio. Pour s’y rendre • Air Transat propose des vols directs de Montréal vers Marseille. La Classe Club, offerte exclusivement par le transporteur, est une option intéressante pour se remettre du décalage horaire. • Il est conseillé ensuite de se louer une auto pour faire la route jusqu’aux vignobles.

