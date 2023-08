On prend la gourmandise au sérieux dans le Sud-Ouest. Canard, foie gras, truffe, porc noir

de Bigorre, etc., vous voyez le tableau. Les blancs locaux, secs ou doux, participent à cette fiesta avec une simplicité proportionnelle à l’originalité mais surtout aux petits prix affichés. Cet assemblage bio le prouve, avec son fruité exotique à la fois sec, floral et bien vivant. (5)

Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Lou Piaf 2022, Domaine Capmartin, Côtes de Gascogne, France (16,90 $ – 14784555)