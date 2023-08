Cette jeune distillerie (2005) livre ici un whisky hors norme, énergique, puissant (46 % alc./vol.), profond, pénétrant et, malgré tout, fort accrocheur, puisqu’on y revient et revient encore. La maison cultive son orge tout en ajustant avec grande précision des notes tourbées (50 ppm) à une futaille (bourbon et sherry) qui en démultiplie la profondeur.

Explication des cotes

Le whisky ★★★★ 1/2 Kilchoman « Sinaig », Islay Single Scotch Whisky, Écosse (110,75 $ – 13097294)