Depuis plusieurs années sur les tablettes, ce rouge dont l’intégrité paysanne touche au coeur résume à lui seul ce maillage intime entre l’homme et son vin. Les vieux carignans (évidemment) pulsent en accord avec des grenaches noirs (complétés de mourvèdre) dont le relief fruité et épicé interpelle, séduit, interroge et régale longuement. (5) ©

Explication des cotes

Le rouge ★★★ Georges 2015, Côtes du Roussillon, France (18,05 $ – 12731177)