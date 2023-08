Des vins à grappiller pendant qu’il en reste

Anjou Blanc « Les Petits Gars » 2020, Domaine des Hardières, Loire, France (24,95 $ – 15154694). Voilà du palpable et du sérieux ! Des chenins cueillis à maturité pour un blanc sec puissant, mais fort vivant sur le plan de l’acidité, au goût de coing, de pomme et de poire, le tout pourvu d’une texture pleine de relief. Un chèvre mi-affiné fera son bonheur et le vôtre. (5) ***

Pinot 2021, Domaine Ostertag, Alsace, France (36,75 $ – 15185554). Le maître d’Epfig nous livre ici sa vision personnelle de ses pinots chéris (gris, auxerrois et blancs). Les voilà donc réunis dans ce style économe et précis propre à la maison, avec une légère pointe volatile qui excite et transporte les arômes fruités. Beaucoup de finesse, mais aussi de légèreté, sur une bouche qui ne cesse de s’épanouir en prolongeant longuement la finale. À servir sur un gruyère ou un beaufort, pour l’enrober plus encore. (5) *** 1/2

La Ciaude « Cazelles » 2020, Minervois, Domaine Anne Gros & Jean-Paul Tollot, Languedoc-Roussillon, France (40 $ – 15074539). Nous sommes ici dans le Haut-Minervois, en zone où l’agroforesterie et bien évidemment l’agriculture agrobiologique vont main dans la main. Nous sommes, de plus, chez des vignerons bourguignons dont la réputation est irréprochable, mais aussi à deux enjambées du chic Clos du Gravillas, où les sympathiques Nicole et John Bojanowski révèlent leur savoir-faire avec, entre autres, des carignans de rêve. Quant à ce lieu-dit La Ciaude qui nous intéresse, carignan et syrah pour parts égales se disputent des grenaches noirs bien mûrs dont la fraîcheur d’ensemble étonne par sa rémanence minérale. La confection y est impeccable. Égrappage total à la bourguignonne, futaille de premier choix (ici à 80 %) pour une robe riche et des arômes soutenus, épicés et exotiques, fleurant l’orange sanguine et la mûre. Mais ce sont surtout les magnifiques tanins qui se lovent dans la texture qui impressionnent. Nous sommes au niveau d’un véritable cru, fort bien bichonné, qu’il ne faudrait pas rater. Placez-en trois flacons en cave ! (5+) © ****

Bourgogne 2020, Maison Henri & Gilles Buisson, Saint-Romain, France (48 $ – 15016902). Ce chardonnay issu de l’agriculture biologique crispe et captive déjà avant même que vous n’affichiez un rictus de surprise doublé de consentement immédiat en raison de la dynamique fruitée qui s’en dégage. On y sent, de plus, une parfaite maîtrise sur le plan de la vinification comme sur celui de l’élevage, comme si l’essence fruitée y était comprimée sous l’effet d’un ressort que l’énergie libère sous le coup d’une sapidité et d’un éclat des plus savoureux. Des « jus » de belle provenance livrés ici avec un savoir-faire évident. Un superbe bourgogne blanc à servir sur un poisson fin. (5+) © ****

Le Sabbie Dell’ Etna 2022, Firriato, Etna Rosato, Sicile, Italie (23,40 $ – 14453377). Ce nerello mascalese se boit comme du p’tit lait tant il glisse simplement sans se soucier de savoir si on a soif ou non. Un rosé bien sec, floral, léger de style, avec ce qu’il faut de caractère pour taquiner les pasta alle vongole. (5) ** 1/2

Sauvignon Blanc 2022, Clos Henri, Marlborough, Nouvelle-Zélande (23,90 $ – 15123100). Une étrange bestiole que ce sauvignon blanc taillé, récolté et vinifié par l’une des grandes familles sancerroises que sont les Bourgeois. Il y a ici une plénitude fruitée, avec ce clin d’oeil aux nuances à peine exotiques du Nouveau Monde puis cette sève riche doublée d’une acidité subtile qui en allège la puissance d’ensemble. Le tout est évidemment brillamment tracé. Un franc succès accompagné de chips au citron vert et au poivre noir. Vous ne me croyez pas ? Tentez le coup ! (5) ***

Luca Laborde Double Select 2020, Vallée de Uco, Argentine (26,35 $ – 10893877). Ces vieilles vignes de syrah bénéficient-elles du maximum de potentiel inhérent à l’environnement immédiat où elles trouvent à s’émanciper pleinement ? Il semble bien que, sous la fine observation de Laura Catena, ce soit parfaitement le cas ! Voilà une grande syrah, au fruité immense et lumineux, mais sans abus de puissance, d’une remarquable intégrité, pourvue de tanins fins et abondants sans cesse dynamisés par une espèce de « sapidité minérale » qui allonge la finale. Bref, à ce prix, certes pas un côte-rôtie, mais on se régale pleinement. (5+) © *** 1/2

Chardonnay 2020, El Enemigo 2020, Mendoza, Argentine (26,45 $ – 14504699). Ce « chardo » est travaillé comme le feraient les belles maisons bourguignonnes : en le faisant respirer en fût tout en le nourrissant avec ses lies fines. Il en résulte un blanc sec riche et profond, aux flaveurs de pêches au sirop et de champignons de Paris, d’une inoubliable texture. Du niveau d’un excellent mâcon. (5) © ***

« Champs-Pentus » 2020, Frédéric Brouca, Faugères, France (27,65 $ – 14834305). On est déjà frappé par l’immobilité tranquille de ce rouge jeune et coloré, comme s’il se mouvait lentement, tel ces boeufs patients courtisant la terre lente. Puis ce « Champs-Pentus », que l’on n’imagine pas sans ses vieux ceps de syrah, de grenache et de mourvèdre, tous ici réunis pour un chant fruité profond et animal dont on peine, en bouche, à domestiquer la mâche tant elle est généreuse, abondante. Du corps, de la matière, donc, mais habilement équilibré par ces schistes du terroir de Faugères dont il tire sa réputation. Un rouge vivant qu’il fait bon de boire. Surtout sur les rillettes de sanglier (ce qui en fera un de moins à brouter dans les vignes !). (5+) © *** 1/2

Albarino 2021, Finca Garabelos, Rias Baixas, Espagne (36,50 $ – 15165490). Il apparaîtra sans doute trop cher payé pour certains, mais cette leçon d’albarino vaut le détour. Le célèbre cépage blanc réussit ici à en imposer par sa densité de sève (vieilles vignes ?) que l’on mord à même un fruité charnu de citron vert. Le tout bien évidemment articulé autour d’une fulgurante acidité « mûre » dont la dynamique pousse plus avant une gamme de beaux amers. Finition et longueur. (5) *** 1/2