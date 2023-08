Des cépages indigènes parfaitement adaptés aux sous-sols et microclimats singuliers du Douro sont ici mis à contribution pour révéler un blanc sec dont l’envolée aromatique florale, exotique et fruitée contraste avec la sévérité des lieux où les schistes abondent. C’est frais, simple, un rien rustique, mais pourvu de relief et d’une jolie densité de fruit. (5)

Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ Papa Figos 2022, Sogrape, Douro, Portugal (17,60 $ — 14017208)