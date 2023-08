Je sais, vous me direz : encore du xérès, oui, mais c’est encore et toujours fascinant ! Nous avons ici l’équivalent d’une « Manzanilla Gran Reserva » élevé sous une flore levurienne moins d’une dizaine d’années à partir de 80 fûts de la maison Jurado, sise à Sanlúcar de Barrameda. Impression iodée fine et saline dégagée ici sur une bouche nette, « sèche », à peine amère. (5)

La manzanilla ★★★ 1/2 Manzanilla Pasada de Sanlucar, Almacenista Manuel Cuevas Jurado, Lustau, Espagne (26,20 $ les 50 cl. — 15149140)