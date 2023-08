Fenouil, citron, pomme verte et fougère tracent le profil aromatique et gustatif de ce blanc sec moderne et non boisé doté d’une acidité de première qui ne recherche que les bords de mer pour s’approprier les sardines, les ceviches, les calmars ou le steak de thon grillé. C’est ici léger, sapide, éclatant sur le plan fruité. (5)

Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Izadi 2022, Rioja, Espagne (20,85 $ — 14004045)