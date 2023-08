Pas besoin de se farcir un cassoulet au complet (quoique) pour se frotter aux malbecs denses et colorés de ce rouge typique du Sud-Ouest français. Appréciez-en déjà le caractère animal et épicé, cette espèce de gouaillerie naturelle, mais inoffensive, qui interpelle, ainsi que ses tanins souples, frais et savoureux qui prolongent en toute simplicité la finale. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Château Leret Monpezat Réserve 2019, Cahors, France (17,10 $ – 918557)