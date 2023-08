La bouteille corsetée dans sa pudeur de papier fin annonce déjà la couleur : blanc. La maison en propose ici une version élégante et sensible, aux « débordements » lyriques aussi fruités que floraux, portés par des crus crédibles et des vins de réserve qui prolongent le tout en profondeur. Une caresse apéritive, précise et stimulante à vous donner le sourire. (5)

Explication des cotes

Le blanc de blancs ★★★★ Ruinart Blanc de Blancs Brut, Champagne (155,75 $ – 14822734)