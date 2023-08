Classique, impérissable, éternel sangiovese grosso. L’essence plus « ténébreuse », presque pasolinienne et baroque d’un cépage qui s’impose sans toutefois en faire trop, sondant le passé sans se soucier du présent. Cette version s’inscrit dans cet ADN fruité et boisé, déclinant une bouche bien serrée, au goût de prune et de cerise mûre, tout près des champignons des bois. (5) ©

Explication des cotes

Le bio ★★★ Col D’Orcia 2021, Rosso di Montalcino, Toscane, Italie (27,25 $ – 13927964)