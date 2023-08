La fille aînée du vigneron André Lauzon a bien de la chance d’être élevée au titre d’ambassadrice d’une maison qui lui offre ici une jolie visibilité, mais surtout une véritable preuve d’amour. Imaginons-la fraîche et enjouée, croquant le fruit à belles dents, avec simplicité, naturel et conviction. Un blanc sec bien vivant, original, équilibré et persistant. Et polyvalent avec ça ! (5)

Le blanc ★★ 1/2 Catherine 2022, Vignoble Les Vents d’Ange, IGP Québec (16,45 $ — 11833690)