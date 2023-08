La beauté naît de ces endroits paisibles où le temps étire entre deux verres de gamay des amitiés inaltérables. C’est ce qu’offrent bien modestement les Tourangeaux Marionnet et fils du côté de Soings-en-Sologne avec ce gamay pur fruit aux vertus magiques, entre allégresse et bien-être socialement assumé. Bien plus qu’un rouge bio de soif, une promesse de bonheur. (5)

Explication des cotes

Le gamay ★★★ Domaine de la Charmoise 2022, J.-S. et H. Marionnet, Loire, France (19,20 $ — 329532)