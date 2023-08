Léger, nerveux, agile et frétillant, telle une truite de rivière se faufilant entre les cailloux mouillés, voilà le portrait-robot de ce blanc sec dont le ruissellement fruité tire sa soif en amont pour mieux l’étancher en aval. On demeure ici interdit, happé par la beauté simple et naturelle de cépages dont la gourmandise passagère invite la truite en question à vibrer sous un jet de citron. (5)

Explication des cotes

Le bio ★★★ Blanc de Pacs 2022, Parés Baltà, Penedès, Espagne (17,30 $ — 14195275)