Des vins à grapiller pendant qu’il en reste

Quelques vins à dénicher et à déguster avant qu’ils disparaissent des tablettes.

Château Mentone « La Bonne Étoile », Côtes de Provence, France (19,80 $ – 15176148)

Ce sont rapidement des arômes fins de rose rose qui captivent et invitent à poursuivre plus avant, éclairant au passage une bouche friande, vivante et consistante, au goût d’orange sanguine fraîchement pressée. Un rosé de haute tenue où la syrah domine, invitant salade niçoise, couscous aux légumes, tarte aux tomates et aux poivrons doux et autres mets méditerranéens à l’accompagner. Un joli vin bio vendu à prix d’ami. (5) ***

Muga Branca 2021, Rioja, Espagne (20,80 $ – 860189)

Le cépage blanc viura offre ici un profil au-delà de toute neutralité, avec ce fruité charnu qui ajoute à l’épaisseur et ce goût de pomme et de poire pochée à peine relevé d’un soupçon de vanille qui ajoute à la complexité. Un joli blanc de caractère qui régalera la darne de thon grillé comme la salade de crevettes. (5) ***

Lou Pigna 2021, Bastide de la Ciselette, Bandol, France (22,50 $ – 13518917)

En se rapprochant du bord de mer du côté de Bandol, on est rapidement interpellé par cette espèce d’intensité, de tension presque saline, qui gagne le palais, atténuant du coup l’impression liée à la puissance du titre alcoométrique. Des grenaches, bien sûr, complétés ici par le grand mourvèdre et le délicat cinsault, qui ajoutent au charme. Un rosé bien sec, puissant, bien frais et un rien épicé qui s’est distingué sur les côtelettes d’agneau grillées au romarin. (5) ***

Moulin-à-Vent « Les Michelons » 2021, Yohan Lardy, Beaujolais, France (27,95 $ – 14184453)

Ce gamay de cru est « formi-formi-formidââble… », comme le chantait le grand Charles, en raison de ce fruité très pur, intègre et énergique qui s’empare du nez comme du palais, avec ce qu’il faut de densité et de notes florales et poivrées particulièrement alléchantes. Il en résulte un équilibre, mais surtout une finale éclatante, triomphale même. Très recommandable. (5+) © ***1/2

Château Yvonne 2021, Saumur, Loire, France (31,50 $ – 10689665)

Chaque nouvel arrivage du blanc sec de Mathieu Vallée est une fête. Une fête du chenin blanc enraciné dans le tuffeau et traité selon les principes de la biodynamie, que je partage avec vous parce que ce ne serait pas très correct de ne pas partager ma joie. Avec raison, car le vin qui en résulte a de l’esprit, du lieu d’où il provient, tout comme les intentions sincères de l’artisan à le mettre au monde, même dans ce millésime 2021 fort difficile à enfanter en raison des épisodes de gel répétitifs comme des humidités à satiété. Mais le résultat est là, plus linéaire que le plantureux 2020, mais doté d’un fruité mûr et ciselé, au goût de pomme, de poire et de citron, à peine relevé par la délicatesse de l’élevage. Mathieu le recommande accompagné — pour plus de joie encore ! — d’un vieux cantal ou d’un sainte-maure bien affiné. (5) © ***1/2

Chablis « Les Grands Terroirs » 2021, Samuel Billaud, Bourgogne, France (45,75 $ – 11890993)

Regrettons tous ensemble ces années 1970 et 1980 où le « simple » chablis régional n’avait ni le rayonnement, ni la popularité… ni les prix ! d’aujourd’hui. Seule consolation : les vins n’ont jamais été aussi réussis qu’au moment où ces lignes étaient écrites, même dans des millésimes à donner du fil à retordre à un artiste circassien suspendu entre ciel et terre sur la corde raide de son numéro. Celui-ci est effilé comme une flèche qui perce au coeur, à la fois subtil et tenace, au nez puis au palais, étalant son rayonnement fruité sous le couvert d’une prise de bouche à la fois légère, insistante et, eh oui, hautement sapide et minérale. Un apéritif à vous illuminer l’esprit pour la conversation qui va suivre. Classique. (5) © ***1/2