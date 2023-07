On respire à plein nez ce melon de bourgogne tel un champ de fleurs réveillées sous la rosée d’une aurore précoce. Des arômes qui montent lentement, nets et variés, discrètement accompagnés de nuances de pomme et de citron qu’une bouche tout aussi discrète complète, réveillant à son tour des notes

plus abouties de craie liées au terroir. (5)

Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Clos de la Févrie 2020, Domaine de la Févrie, Muscadet Sèvre et Maine sur lie, Loire, France (19,75 $ — 10516369)