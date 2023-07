L’appellation Bolgheri confirme une fois de plus la teneur du potentiel des cabernets, merlots et petits verdots qui, à l’instar du bordelais, trouvent chaussure à leur pied dans ce microclimat local. Un rouge sec et fort lumineux, avec de beaux tanins mûrs, bien frais et bien serrés, le tout infusé d’un boisé qui fait respirer le tout avec bonheur. (5 +)

Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Volpolo 2021, Podere Sapaio, Bolgheri, Italie (30,75 $ — 12488605)