La plus que sympathique Québécoise Nathalie Bonhomme signe une fois de plus un rosé bien sec qui est à son image. À la fois guilleret sans être étourdi, subtil sans être simplet, direct sans toutefois froisser les égos, consistant sans en avoir l’air. Pour le dire simplement, un rosé fort attachant, léger, maîtrisé et fort digeste à servir sans ménagement. (5)

Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ 1/2 La Bonhomme 2022, Valence, Espagne (15,45 $ — 14035247)