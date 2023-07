Des vins à grapiller pendant qu’il en reste

Quelques vins à dénicher et à déguster avant qu’ils ne disparaissent des tablettes.

Cortes de Cima 2021, Alentejano, Portugal (27,70 $ — 15113340)

J’ai eu la chance de visiter cette belle maison familiale il y a une quinzaine d’années. Des gens de grande sensibilité. Les nombreuses cuvées rangées dans les alvéoles de mon cellier distillent depuis des souvenirs où la nostalgie se mêle à des images tenaces. La gamme de vin s’inscrit ici dans la durée avec des vins qui évoluent favorablement. Cet assemblage en témoigne avec une robe juvénile profonde, des arômes riches, mûrs et envoûtants et des saveurs musclées mais en douceur, au fruité charnu, aux tanins abondants et moelleux. L’épaule de porc fumé appréciera. (5 +) *** ©

Pouilly-Loché 2018, Sébastien Giroux, Bourgogne, France (34,75 $ — 14955166)

Jubilatoire à plus d’un titre ! Tout le caractère d’un pouilly derrière sa robe jaune brillante, ses arômes amples et fruités de pêche mûre et de citron et sa bouche généreuse mais fine, subtilement tonique et expressive en finale. À ce prix, un excellent bourgogne blanc, mais aussi une belle signature artisanale. (5) ***1/2 ©

Graciano 2022, Paxton, McLaren Vale, Australie (35,75 $ — 15114879)

La contre-étiquette se lit comme suit : « Une explosion de poivre blanc et de lavande, rythmée par une acidité inébranlable ». Ashleigh Seymour et David Paxton n’ont peut-être pas tort, après tout. J’ajouterais pour compléter que ce beau cépage riojannais se permet une envolée tactile des plus fines sur une bouche qui, derrière de jolis tanins bien mûrs, allongent une finale d’une droiture… inébranlable. Le rafraîchir à peine avant de le servir sur une brochette d’agneau grillée. (5 +) ***1/2 ©

Bourgogne « Clos de la Perrière » 2020, Clos du Moulin aux Moines, Bourgogne, France (41 $ — 14955959)

Imaginez-vous escalader une paroi de granit en frôlant de près la roche dure et froide. La même sensation de vertige vertical s’opère ici, comme si chardonnay et minéralité fusionnaient sur un mode ascensionnel mais surtout hautement magnétique, comme si la paroi elle-même vous aspirait vers le haut. Une image qui traduit ici la tension et la pureté du fruit qu’un magnifique élevage vient enrichir en textures et en longueur. Superbe bourgogne blanc bio à servir sur une blanquette de veau, par exemple. (5) **** ©

Concreto 2021, Zuccardi, Argentine (43,25 $ — 13988775)

Sebastian Zuccardi ne s’interpose pas entre son terroir calcaire et ses vieux malbecs dont la pureté d’expression est ici enlevante. Les arômes sont soutenus, sur le fruit noir, avec, en bouche, des tanins « salivants » étoffés mais aussi pourvus d’un moelleux fort séduisant. Évidemment très, très jeune, ce rouge de grande fraîcheur est promis à un avenir qu’il ne faudrait pas sous-estimer. (5 +) ***1/2 ©

Pinot Noir « Rays Road » 2020, Kumeu River, Nouvelle-Zélande (45,75 $ — 15108938)

Un rien réservée, cette cuvée joue une fois de plus – à l’image de l’ensemble de la production — la carte de la finesse, maximisant le potentiel du terroir local tout en minimisant la main de l’homme, mais surtout sans grossir à gros traits le noirien qui semble être ici parfaitement à l’aise. C’est étoffé en finesse et en souplesse, avec ce qu’il faut de tanins mûrs pour porter longuement le message du vin en bouche. Une maison fiable et recommandable. (5 +) ***1/2 ©

Amphore 2021, Fabien Jouves, Cahors, Sud-Ouest, France (46,75 $ — 15143266)

Ce malbec carafé depuis deux bonnes heures à 12 degrés Celsius desserrera doucement ses griffes sur un fruité que le passage en biodynamie accentuera plus encore dans son expression de réalisme pur et assumé. On touche au coeur avec beaucoup de mordant et de conviction, comme si on croquait dans un morceau de craie évocateur du terroir. L’ensemble est plutôt léger sans toutefois être très profond, car Jouves privilégie ici la sapidité et la buvabilité à la structure habituellement associée aux cahors classiques. (5 +) ***1/2 ©



