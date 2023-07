Adi Badenhorst et son équipe n’embouteillent que du bonheur. C’est écrit dans la bouteille. En dosant chenin blanc, chardonnay et viognier selon les aptitudes particulières des cépages à harmoniser leurs flûtes, assurant du coup cette impression de moelleux et de richesse fruitée tout en se maintenant sur le seuil d’une sapidité qui régale à souhait. (5)

Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ 1/2 The Curator 2022, Coastal Region, Afrique du Sud (14,60 $ — 12889126)