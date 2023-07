On a l’impression de vivre la fusion intime entre rhum, cognac et bourbon, tant l’ambiance sensuelle, chaude et festive est ici manifeste. Une eau-de-vie devenue un nectar qui aurait perdu la tête avec ce grain de folie supplémentaire à la clé. Le tout demeure fort cohérent avec une texture de rêve, à la fois grasse, épicée, cédrée, finement caramélisée.

Explication des cotes

Le rhum ★★★★ 1/2 The Equiano, Rum Co. Fondation, Île Maurice (87,25 $ — 14970876)