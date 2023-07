Alain Rochard nous convie ici à une véritable fête du rosé ! Il en balise surtout l’expression dans sa définition la plus inspirée, très loin des jajas commerciaux infusés aux levures aromatiques de fraise Tagada et de bonbon anglais. Un modèle. C’est sec, net, léger, précis, plein de vie et de caractère ; un hommage bien senti au grand grenache noir. Bravo ! (5)

Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Le Régal Rosé 2022, Le Loup Blanc, Languedoc, France (20,40 $ — 12883429)