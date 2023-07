Des vins à grapiller pendant qu’il en reste !

Quelques vins à dénicher et à déguster avant qu’ils ne disparaissent des tablettes.

Sierra de Tolono 2021, Rioja, Espagne (22,70 $ – 15151186)

Ces Espagnols me confondront toujours avec leurs offres qualitatives à prix d’amigo ! Ce tempranillo bio, coloré, fourni, intègre et bien cadré, avec ses tanins mûrs, frais et appétissants, en témoigne. Une fois de plus. La paella n’en sera que plus séduite. (5) *** ©

Le P’tit Landra rosé 2021, Ventoux, France (24 $ – 14966199)

Ce rosé nature aussi sec que léger est pur enchantement. Les grenaches l’habillent tout en lui fournissant une impression tactile satinée dont le matelassé confère une fine épaisseur à l’ensemble. L’ajout de cinsault et de clairette lui ouvre de plus une perspective de fraîcheur qui prolonge longuement la finale. Ce « grand » Landra est pur délice ! (5) ***

Sauvignon blanc « Les Maselles » 2019, Domaine Tardieu-Gal, Touraine Chenonceaux, Loire, France (26,95 $ – 15094898)

Il y a une expression tout aussi subtile que friande qui se dégage de ce sauvignon blanc bio aux nuances florales de rose et de pamplemousse de la même nuance ; blanc sec intime, comme une conversation en demi-tons révélant bien plus que ce qui se révèle en sourdine. La finale s’installe, avec fraîcheur, ouvrant sur un discours qui ne veut visiblement pas se tarir. Le petit chèvre frais en salade lui fera de l’oeil. (5) ***

Saint-Amour « Les Bambins » 2021, Famille Bertrand, Beaujolais, France (43,50 $ –14885794)

Un autre candidat de l’écurie de l’agence Wino, dont la gamme semble visiblement être tournée vers des purs sangs où les natures et autres bios sont à l’honneur. Évidemment, ce cru est à la hauteur, sur un ensemble de haute palatabilité, à peine soutenu par l’alcool, d’un « toucher de bouche » particulièrement tactile et éveillé, mais qui n’est, hélas, pas donné pour autant. Il faut le mériter. Un jeunot mis en bouteille au printemps (2022) pour en saisir les premiers pas fruités, à arroser largement sur de belles charcuteries du terroir. (5) © ***1/2 

Riesling « Stein », André Rohrer, Alsace, France (44,50 $ – 15116225)

Le riesling scintille avec un éclat que je ne lui connaissais pas avec ce cru dont les marnes et les grès du sous-sol lui assurent une sève fine et quasi électrisante au palais. Un blanc sec bio, à la fois aérien et substantiel, avec ce goût de citron confit qui trace et allonge remarquablement la finale. Beaucoup de race ici. On ne l’oublie pas de sitôt ! (5 +) © ****

Pinot noir rosé 2022, Dr. Bürklin-Wolf, Allemagne (22,25 $ – 14460884)

L’équilibre germanique est une fois de plus atteint avec ce pinot noir très léger sur le plan du titre alcoolique, mais finement savoureux sur celui du réalisme des flaveurs fruitées. Pour le dire candidement, cette cuvée bio enchante et vous libère du poids des soucis et de ces autres conneries qui rendent la vie moins rose. Dommage qu’il n’y ait pas d’autres produits disponibles de cette grande maison. Dépêchez-vous, tout rêve a une fin ! (5) ***

Corte Pavone 2020, Rosso di Montalcino, Toscane, Italie (26,70 $ – 15117199)

Ce bébé brunello a tout du grand frère, mais sur un mode plus accessible sans toutefois être moins sérieux sur le plan de l’exécution. Un sangiovese encore fort juvénile dont la musculature demeure apparente sous le charnu du fruité, pourvu de fraîcheur et de nuances boisées, épicées et de sous-bois qui le destinent à une belle escalope de veau forestière. Une bonne heure de carafe s’impose. (5) © ***

We Love Pet Nat, Weingut Weszeli, Autriche (34,25 $ – 15108217)

« Nous aimons le pétillant naturel. » Cette cuvée bio de la famille Weszeli ne peut pas dire mieux ! Cette bulle et magnifique de vivacité et de caractère, avec cette touche de foin coupé, de verveine et de pomme, mais surtout parce qu’elle est d’une parfaite intégrité. Pas donné, mais pas d’hésitations non plus à multiplier les occasions de « faire péter la roteuse », comme le veut l’expression consacrée. (5) ***1/2

Sancerre « Marnes et Caillottes » 2020, Jean-Max Roger, Loire, France (37 $ – 14960070)

Ce blanc sec brille par cette espèce d’éclat diffus qui n’est pas sans évoquer le jeu des lumières orchestré par le peintre Vermeer dans son tableau La jeune Fille à la perle. Sur le plan de l’atmosphère nous sommes dans l’antichambre de l’attente, dans cette espace immobile où le sauvignon blanc glisse gracieusement à la surface avant de pénétrer plus avant, étalant subtilement un fruité aux nuances florales et citronnées, le tout pigmenté d’une fine acidité conférée par l’esprit terroir. Moment de grâce à s’offrir sur un beau morceau de flétan frais, bien qu’il soit hélas devenu hors de prix. (5) ***1/2

