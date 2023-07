Un gigot d’agneau désossé, mariné et grillé est au programme ? Marcel et Philippe Guigal s’invitent à l’accompagner sans le dominer, fusionnant aux protéines de la viande des tanins nobles, fins, lissés en douceur sans toutefois fléchir, redressant une fin de bouche simplement époustouflante. Grand vin de terroir et de savoirs. Nous sommes chez Guigal après tout ! (10+) ©

Explication des cotes

Le canon ★★★★ 1/2 Châteauneuf-du-Pape 2019, Domaine de Nalys, Rhône, France (111,50 $ – 15182097)