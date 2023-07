Qu’il soit seul ou accompagné, qu’il soit soumis à des macérations longues ou écourtées, le grenache noir s’inscrit dans cette perspective de texture et de buvabilité que lui envient d’autres cépages plus substantiels sur le plan tannique. Ici, le floral et l’épicé jouent de souplesse, de gourmandise affichée, de fraîcheur assurée. Servir frais. (5)

Explication des cotes

Le rouge ★★★ Le Paria 2021, Vin de France, France (18,30 $ – 14029162)