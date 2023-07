Ce nebbiolo joue à la fois la réserve et l’autorité, puis file en ouvrant une voie de passage aux tanins qui s’imposent sans toutefois assécher ni perdre en charme pour la suite. Un rouge de caractère, capiteux et structurant, presque truffé d’expression, qui se contenterait bien ici de paupiettes de veau à la tomate et aux champignons. (5+) ©

Explication des cotes

Le bio ★★★ Nebbiolo 2020, Casa E. di Mirafiore, Langhe, Toscane, Italie (25,45 $ – 14239469)