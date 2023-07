Ce cinsault issu de vignes vénérables est sans doute l’aubaine de l’été 2023 ! Nous en avons déjà causé ici, en raison de sa souplesse de fruit axée sur une consommation aussi joyeuse que décomplexée. L’ensemble offre tout de même volume, fraîcheur et substance, avec une finale épicée nette et d’une jolie longueur. Servir frais sur viandes et légumes grillés. (5)

Explication des cotes

Moins de 20 $ ★★ 1/2 The Drifter 2022, Swartland, Afrique du Sud (17,70 $ – 13057997)