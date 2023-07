Que dire de la polyvalence du grand cépage palomino ? Que son spectre est aussi large, profond et haletant qu’une nuit étoilée sous ses Perséides. Parentés évidentes avec un grand porto tawny portugais pour son caractère oxydatif (12 ans de fût ici), mais sans la sucrosité qui l’accompagne. Finale longue et « sèche » sur un mélange de broue de noix et d’épices. (10+)

Le xérès ★★★ 1/2 Don Nuño Oloroso Solera Reserva, Lustau, Andalousie, Espagne (34,50 $ – 13035851)