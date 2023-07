Le « Master of Wine » Michael Brajkovich est versé en chardonnay et en pinot noir, comme en témoignent ses nombreuses cuvées parcellaires. Ce « village » est une entrée de gamme qui donne le ton, mais qui montre surtout le potentiel de la maison. Une vinification précise, un soupçon boisé, un fruité qui s’ouvre lentement et un équilibre parfait. Avec une salade ou, tout bonnement, comme apéritif. (5) ©

Le blanc ★★★ Chardonnay 2022, Kumeu Village, Nouvelle-Zélande (23,30 $ – 13565481)