Des vins à grapiller pendant qu’il en reste

Quelques vins à dénicher et à déguster avant qu’ils ne disparaissent des tablettes.

Bastide de la Ciselette 2022, Bandol, France (25,60 $ – 13184056)

Le mourvèdre monte sur les planches de ce superbe rosé avec un panache, une tenue, un port de tête qui ne se dément pas. Que de subtilités et de nuances derrière la robe pâle aux accents d’orange sanguine, de fraise, de melon et de coriandre fraîche ! La bouche plonge rapidement avec autorité en soulignant le terroir, avec acuité et fraîcheur. Un superbe rosé de caractère au prix très étudié. (5) © *** 1/2

Bourgogne 2021, Séguinot-Bordet, Bourgogne, France (26,65 $ – 15042748)

Si le chablis, c’est du bourgogne — bien que l’inverse soit aussi vrai —, reste que le chardonnay qui les habille tous deux s’apparente ici plus au premier qu’au second. C’est dans l’ordre des choses avec cette solide maison dont le patrimoine terroir qualitatif brille à tous coups. La bouche mord à la fois dans la pomme, dans la craie et dans le citron, créant une tension jubilatoire qui tient en haleine. (5) © ***

La Vergine 2021 « I Love Monster », Tavignavo, Les Marches, Italie (31 $ – 14422351)

Curieuse étiquette, sans doute, mais en transparence, derrière, du verdicchio bien sec de très haut niveau. Un cépage que je « revisite » avec un mélange de bonheur et d’étonnement, comme si j’avais oublié le réel potentiel de ce blanc bio. C’est ample, opulent et élégant, avec une texture pulpeuse qui évoque celle d’un melon de Cavaillon bien mûr sur fond de crème pâtissière citronnée. À découvrir absolument ! (5) *** 1/2

Gia Coppola Orange 2021, États-Unis (36 $ le litre – 15085465)

Cette macération de sauvignon blanc départagera les irréductibles du vin orange de ceux dont les fines notes tanniques et amères ne sont tout simplement pas la tasse de thé. Certains y décèleront des nuances de pâte à modeler (!), d’autres, de thé glacé, d’autres encore, de noyau d’abricot amer. L’ensemble, pourtant, ne manque pas de gueule, de densité, de substance, de fraîcheur et de longueur, tout en sachant parfaitement s’harmoniser avec une foule de mets, dont les

libanais. (5) *** 1/2