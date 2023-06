Eh bien, le voilà, le beau blanc estival ! Et à prix d’ami avec ça ! Ce chenin blanc sec de caractère est vinifié avec soin à partir de parcellaires qui ajoutent à l’acuité et aux nuances, avec ce tonus des jours heureux et lumineux. Une signature, un lieu, un cépage et quelques sushis à portée de baguettes. (5)

Explication des cotes

Le blanc ★★★ Les Trois Parcelles 2021, Montlouis-sur-Loire, Loire, France (19,95 $ – 14727745)