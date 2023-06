Gracieuse, authentique, charmeuse et, oui, rêveuse. Cette cuvée, c’est tout cela, mais plus encore. Ce sens du dépouillement, de cette simplicité volontaire qui ne retient que l’essentiel, au-delà des discours maquillés et d’autres prétentions trompeuses. Un fruité aérien, délicat, mais soutenu, à peine épicé, pourvu d’une jolie mâche en finale. (5)

Explication des cotes

Le rouge ★★★ Valpolicella « Rêverie » 2020, Zymé, Vénétie, Italie (22,60 $ – 12328417)