Il y a du palpable et une expression tactile qui vous fait fondre le fruité par étape, comme si on étirait le fil du plaisir sans toutefois le rompre. Et puis il y a cette ambition, cette passion du vigneron qui se veut altruiste dans la démarche, récompensant des grenaches noirs de haute expression. J’en bave encore. C’est dire. (5)

Le bio ★★★ Clos Bellane « Altitude » Rosé 2022, Côtes du Rhône, France (21,45 $ - 12513567)